El Parlament Europeu reclama un carregador únic per a dispositius electrònics

L'Eurocambra reclama un carregador únic per a mòbils i altres dispositius electrònics. En una resolució aprovada per 582 vots a favor, 40 en contra i 37 abstencions, els eurodiputats han demanat a la Comissió Europea una legislació abans del juliol per tenir un carregador únic amb l'objectiu de reduir els residus electrònics.El text també insta la Comissió a desenvolupar "mesures per assegurar la interoperabilitat dels diferents carregadors autònoms amb diferents dispositius mòbils" i a "estudiar iniciatives legislatives per augmentar el volum de cables i carregadors recollits i reciclats pels estats membres".La multinacional tecnològica d'Apple ha expressat les màximes objeccions a aquesta nova mesura proposada per l'Eurocambra, assegurant que aquest nou carregador universal "frenarà la innovació tecnològica". Apple té un carregador exclusiu, independent de tots els altres dispositius, per als seus mòbils iPhone i les seves tauletes iPad.El carregador universal és una proposta sobre la taula de la UE des de l'any 2009. En un acord signat entre la mateixa Apple i altres companyies tecnològiques com Samsung, Nokia i Huawei, van establir la mesura d'unificar tots els carregadors. La iniciativa va caure en punt mort i es va recuperar el 2014 amb una directiva europea que establia que a partir del 2017 tots fossin iguals.Sis anys després i amb les noves reticències d'Apple, la mesura no s'ha complert i ara, en el nou any 2020, torna a ser una de les peticions estrella tecnològiques per part del Parlament Europeu. La Comissió haurà de decidir si tira endavant o no.

