Personal del SEM s'integra en les guàrdies dels Bombers per participar en rescats de muntanya

Aquest matí s'ha presentat a l'aeroport de Sabadell @aena el nou servei @bomberscat i @semgencat, que garantirà una millor coordinació i assistència sanitària en actuacions conjuntes, com ara els rescats de muntanya pic.twitter.com/28itSiWVmG — Bombers (@bomberscat) January 30, 2020

Un nou model integrat per personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers s'aplica des de principis d'any per atendre salvaments i rescats de muntanya. Professionals infermers i mèdics fan guàrdies conjuntament amb unitats especialitzades dels Bombers després de superar un procés selectiu i de formació, tant teòric com físic.L'objectiu és donar una millor resposta operativa, de coordinació i d'assistència sanitària immediata, tant en les zones calentes de les intervencions com en els rescats de muntanya. El pacient és atès pel SEM des del primer moment del rescat o l'incendi i en el mateix lloc de l'incident.El personal mèdic i infermer ha superat un procés de selecció i formació avalat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el propi SEM. 11 metges i metgesses i 16 infermeres ja fan guàrdies amb els Bombers i són activats des de la seva sala central quan és necessari. Diàriament, hi ha una infermera del SEM fent guàrdies de 24 hores juntament amb el Grup de Suport Operatiu dels Bombers a la seu de Bellaterra.A l'aeroport de Sabadell hi ha un metge fent guàrdies de 12 hores amb personal del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) en l'helicòpter de rescat. Aquests metges i infermeres tenen accés a la història clínica del pacient in situ, i ja s'alerta el centre sanitari de destí tant de la seva arribada com de l'orientació diagnòstica del pacient.Els Bombers van fer 1.440 rescats l'any passat, 869 a la muntanya, 404 de persones perdudes, 115 en medi marítim, 47 en medi fluvial i 6 en coves i pous.

