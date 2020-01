El govern de Colau porta al ple els pressupostos del consens

El ple de Bacelona aprovarà definitivament aquest divendres els pressupostos de 2020, que compten amb el suport d'ERC i Junts per Catalunya (JxCat) a la proposta del govern de Bacelona en Comú i el PSC. Les quatre parts ja van escenificar l'acord el 20 de gener i l'alcaldessa, Ada Colau, va insistir a qualificar el pacte d'"històric" pel fet de comptar amb el suport de 33 dels 41 regidors del ple municipal. Només n'han quedat fora la Barcelona pel Canvi de Manuel Valls -que va mantenir la incògnita fins al final- Ciutadans i el PP.Des de l'inici del mandat, Colau va fer de l'aprovació dels pressupostos el seu principal cavall de batalla, reivindicant també la necessitat d'aprovar els comptes a la Generalitat. Finalment hi ha hagut acord a les dues bandes de Sant Jaume i l'alcaldessa ho considera el punt de partida d'una nova etapa de diàleg per deixar enrere "les retallades i el bloqueig".ERC es va mostrar predisposada des de l'inici a aprovar els pressupostos barcelonins, i les reunions dels republicans amb l'executiu han estat freqüents. El sí definitiu d'ERC va arribar després que comuns i socialistes acceptessin augmentar en 100 milions les inversions.JxCat, en canvi, es va sumar a l'acord a última hora , després d'aconseguir patides lligades a la inversió als districtes i a la sostenibilitat urbanística. La decisió va estar marcada pel context global i pel full de ruta dissenyat per Colau i el president Quim Torra i Colau en la seva primera trobada després de les municipals el 30 de juliol.Els pressupostos superen per primera vegada els 3.000 milions d'euros en despesa i són els primers que Colau aprova per la via ordinària des que va arribar a l'Ajuntament el 2015.La despesa és un 14% més alta que la dels comptes prorrogats del 2019 i està protagonitzada per les partides destinades a l'habitatge i a la lluita contra l'emergència climàtica. La despesa corrent prevista és de 415 milions per a l'àrea de medi ambient, 357 pels serveis socials, 315 per la Guàrdia Urbana, 185 pel transport públic i 153 per cultura.Pel que fa a la inversió, es destinaran 49 milions als túnels de les Glòries, 36 a la finalització del Pla de Barris i 100 milions repartits a parts iguals entre habitatge social i rehabilitació energètica d'edificis, dues inversions pactades amb ERC.L'augment de despesa i inversió és possible després que al desembre el ple aprovés unes ordenances fiscals que preveuen recaptar 43 milions d'euros amb l'IBI i 350 amb l'augment de taxes com la terrasses o les noves tarifes de l'àrea verda i l'àrea blava

