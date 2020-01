Comerciants del Raval de Barcelona demanen solucions davant l'estat d'«alerta» per la inseguretat

L'Eix Comercial del Raval ha instat aquest dijous l'Ajuntament de Barcelona i el Govern a aportar "solucions" a la situació d'"alerta" per inseguretat que segons asseguren viu el barri. Els comerciants posen el focus en la venda i el consum il·legal de begudes alcohòliques al carrer i en l'actuació de grups criminals organitzats.També assenyalen l'existència de narcopisos i les "onades" de robatoris i furts. Precisament aquest dijous el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, han informat del balanç de fets delictius del 2019. Els furts han baixat un 1,2% però els robatoris amb violència al carrer han crescut un 25,4% L'eix també denuncia l'existència de nous narcopisos i un mal manteniment dels carrers que, segons asseguren provoquen una "rutina difícil de suportar". Els comerciants demanen no caure en l'alarmisme però també no "negar" la realitat.L'associació també assegura que els delictes que atempten la salut pública són "perseguits i neutralitzats" si es produeixen en un establiment legal però, en canvi, els que esprodueixen al carrer gaudeixen d'"una repressió assumible", diuen, en referència a"multes que mai es paguen".La denúncia de l'associació lamenta que l'Ajuntament només "encaixi" les queixes i acusa el Govern d'"escapolir-se" de la part de responsabilitat que li pertoca.En un comunicat, també lamenten que Batlle els escolti però no aporti solucions i que Buch no hagi accedit a reunir-se amb ells. "Tenim la sensació que la preocupació pel crim ésmenor que la generada per l'efecte que pugui tenir en el sentit del vot a les pròximeseleccions", diuen.

