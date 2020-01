L'Hospital del Mar fa les primeres biòpsies de mama de l'Estat amb una tècnica de diagnosi més ràpida

Els professionals de l'Hospital del Mar han realitzat catorze biòpsies guiades per mamografia amb contrast des de l'octubre passat. La prova és possible gràcies a una eina desenvolupada per l'empresa General Electric Healthcare (Serena BrigthTM) que s'incorpora als equips existents i que la companyia ha cedit a l'Hospital del Mar per a la validació clínica.Quan a una pacient se li detecta una lesió sospitosa i es decideix fer-li una biòpsia, s'injecta per via intravenosa un líquid de contrast que ressalta els teixits tumorals. Per contra, els teixits sans de la mama no el capten. Això permet als metges identificar amb seguretat la zona a biopsiar i obtenir informació sobre la funció de la zona afectada que la mamografia per si sola no aporta."És una tècnica senzilla i molt fiable. I la pacient també pot participar del procés diagnòstic", afirma el doctor Rodrigo Alcántara, metge responsable de la secció de Radiologia de Mama de l'Hospital del Mar, que afegeix: "El més important per a la pacient és no sotmetre's a una biòpsia que no sigui fiable i aquesta tècnica ajuda a localitzar amb precisió lesions ocultes per a altres modalitats d'imatge".Fins ara, en els casos en què no es podia fer aquesta identificació per ecografia o mamografia, calia recórrer a la biòpsia amb l'assistència d'un equip de ressonància magnètica. Es tracta d'una prova llarga i molesta per a les pacients; costosa i que pateix retards per la poca disponibilitat d'aquests equips. La prova pot durar més d'una hora, mentre que amb la nova tècnica, aquest temps es redueix a menys de 20 minuts.Amb la biòpsia de mama guiada per mamografia amb contrast, el temps per tenir els resultats, una espera que moltes vegades és angoixant per a la dona, es redueix de prop d'un mes amb la biòpsia amb ressonància magnètica a menys d'una setmana, i fins i tot es poden tenir el mateix dia de la visita. "És un eina mot útil i molt esperada en l'entorn mèdic. Aquesta biòpsia pot solucionar problemes de llistes en altres hospitals també", subratlla el doctor Alcántara.La introducció de la biòpsia de mama guiada per mamografia amb contrast pot ser relativament ràpida, gràcies al fet que utilitza els equips actuals. El doctor Josep Maria Maiques, cap del Servei de Radiologia, afirma que la biòpsia per ressonància magnètica, en ser una tècnica complicada, "es limita als casos en què no hi ha alternatives", mentre que la biòpsia per contrast amb mamografia és més senzilla i amb un flux de treball molt ràpid. "Segur que el seu ús es fa més habitual del que, a priori, pot semblar", preveu.La ressonància magnètica de mama i la mamografia amb contrast són modalitats funcionals d'imatges mamàries a les quals es pot representar la captació de contrast en àrees on se sospita que hi pot haver una lesió. Entre el 16 i el 20% de les lesions a la mama només es poden veure per una tècnica funcional, com aquestes.Abans d'aquesta tècnica per a la biòpsia, l'Hospital del Mar va introduir el 2016 la mamografia amb contrast. De fet, és l'únic centre públic de Catalunya que compta amb aquesta tècnica. "La mamografia per contrast està demostrant ser una tècnica molt efectiva, accessible i que es pot fer de forma immediata", assenyala el doctor Alcántara.A l'Hospital del Mar es realitzen gairebé 24.000 mamografies cada any. Aquesta xifra inclou les que es fan a dones dins el programa de cribratge de càncer de mama i les de control a pacients de risc. En total, al centre es diagnostiquen una mitjana de 300 casos d'aquesta malaltia l'any.