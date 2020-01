«Emergència climàtica: com actuem?»: segueix l'acte de NacióDigital, minut a minut

20:24 Jordi Oliver admet que tenim davant un "repte majúscul" però cal pensar que ens en sortirem. Sosté que cal internalitzar els costos i que els preus ens ensenyin el cost real de les coses, també fer que els productors siguin responsables del que posen al mercat i eliminar el concepte de residus. "Cal reutilitzar", diu, i demana transicionar cap a aquests models de negoci, i reclama un model normatiu dur per avançar però també flexible i que permeti innovar. "Abordar el canvi climàtic no demana un consens absolut, cadascú pot actuar des de la seva parcel·la", conclou.

20:22 Cristina Junyent avisa que les lleis naturals no es poden canviar i diu que ja no hi ha volta enrere. "Som a temps que no ens afecti del tot", assegura, i demana posar "seny" i consumir quilòmetre zero, "comprometre'ns" i participar en les decisions públiques. "Cal apostar per projectes de ciència ciutadana", diu. "El canvi climàtic ens apel·la a tots i entre tots podem fer alguna cosa", conclou.

20:21 Jordi Navarro reclama prendre consciència del repte, que no es podrà resoldre amb les eines actuals. "L'eina que ens pot permetre transformar la realitat són els valors del cooperativisme. Cal desprivatitzar les empreses i cooperativitzar la societat", explica. D'aquesta manera, sosté, es podran transformar els sectors de la societat. "Si no ho fem així, en un horitzó no tan llunyà, hi ha l'ecofeixisme. Si no ho fem nosaltres, alguns altres ho faran de manera bèstia", conclou.

20:18 Alba Cabañas manté que som en un canvi de paradigma. "Ha canviat la manera com societat i empreses s'han d'enfrontar al demà", diu, i demana revisar el model de consum. Cal innovació en tots els àmbits i repensar què entenem la qualitat de vida. "No sortirà gratis i caldrà un canvi de preus", ressalta.

20:13 Jordi Oliver explica que cada any es supera el nombre de recursos consumits i que això no té recorregut. "Continuar amb aquest model no té futur", admet, però com es pot decréixer? Oliver alerta que els "consumidors activistes". "Hi ha un problema de velocitat del canvi. El canvi climàtic s'està accelerant i el mercat no pot arribar a temps", explica, i admet que és necessària una part de "regulació". "Cal una regulació mínima que, per exemple, castigui les empreses que emeten carboni. Cal posar preu real a les coses", insisteix, i reclama que els preus sigui reals. Oliver critica la pressió fiscal i defensa les taxes de carboni, que no necessàriament han de ser recaptatòries. "La recaptació pot ser retornada a la societat", diu.

20:11 Cristina Junyent demana buscar què ha passat en situacions anteriors i preparar-nos com a societat per anar cap al canvi de model. També apostar per una alimentació de quilòmetre zero, avançar en les energies renovables, reciclar i eliminar els residus, canviar el model urbanístic. "Calen espais verds a les ciutats", insisteix.

20:08 Jordi Navarro demana "fer decréixer l'economia". "Cal fer decréixer els sectors més depredadors i promoure educació ambiental a tot arreu, si no no avançarem", explica. I les polítiques públiques? Navarro sosté que cal limitar les desigualtats i els mercats. "Hi ha d'haver límits reguladors i restrictives", insisteix. Relata que un empresari fa uns anys va anar a la presó per cometre un delicte ambiental i reclama que els delinqüents ambientals "siguin perseguits". "Calen lleis dures que protegeixin el medi ambient, sinó ho pagaran les generacions futures i els països del sud", rebla.

20:04 Sobre polítiques públiques, Alba Cabañas demana posar "recursos, intel·ligència i innovació". "Cal estabilitat i saber quines són les regles del joc. Si algú té una bona idea ha de saber com dur-la a terme. Cal afavorir la competència real, no protegir uns i els altres no", argumenta. "Calen també espais per afavorir la innovació i sobretot que la proporció i l'abast de les polítiques correspongui al problema. Si parlem de canvi climàtic, el problema és global i si posem sobrecàrregues locals distorsionem els mercats", afegeix, i demana "mantenir el valor" dels objectes en el mercat.

20:01 Jordi Oliver explica que les empreses més pioneres avancen en models d'"entregar valor" i obtenir beneficis sense necessitar tants recursos. Argumenta que alguns models en lloc de "bombejar béns" manté la propietat d'aquests per reutilitzar-los, i posa d'exemple els models de car-sharing o de lising de cotxes. "És una economia circular i intel·ligent, crec que l'economia anirà cap aquí, és el futur però veurem quants anys tria", apunta.

20:01 Cristina Junyent destaca que no es pot separar "humans i natura". "Els humans som natura", apunta.

19:56 Jordi Navarro assegura que som davant d'un "conflicte ambiental global" i ens haurem d'acostumar a viure en una etapa de "transició permanent". "Hem d'assumir-ho per treballar per les solucions, que són diverses", explica. Navarro sosté que la solució no vindrà es continua creixent. "El sistema econòmic s'ha de reformar o superar, però molt poca gent defensa que ha de continuar com fins ara", diu, i avisa que les energies renovables "no són la solució definitiva". "Hem de canviar el paradigma", insisteix.

19:52 Alba Cabañas explica que el canvi de paradigma que cal afecta moltes coses, no només l'economia, sinó també la manera de viure, de ciutats, etc. "Cal dissenyar entre tots què entenem per qualitat de vida. El sistema de mercat ben definit ens pot donar unes altres regles de joc sobre el valor afegit", argumenta. Què ens aporta valor afegit? Cabañas diu que cal definir entre tots a què donem valor i aleshores els mercats també es modificaran. "No necessàriament cal anar en contra del sistema", reitera.

19:48 Som a temps de revertir la situació? Jordi Oliver apunta que les conseqüències seran irreversibles perquè l'economia no podrà reaccionar de manera tan ràpida per evitar superar el grau i mig. "No pots fer virar l'economia mundial amb la rapidesa necessària, però això no pot ser un motiu per la inacció", apunta, i admet que hi ha un "problema de disseny" del sistema: "Tenim una economia d'usar i llençar, i aquest és el problema. Ho hem de fer millor nosaltres i cal tenir incentius", explica, i afegeix que cal "internalitzar els efectes negatius del sistema de producció i consum". "Si tenim una indústria que contamina l'aigua d'un riu, la planta potabilitzadora l'haurà de pagar la indústria", sosté, i qualifica el canvi climàtic de "problema no previst".

19:46 Cristina Junyent recorda els milions d'euros que implicarà fer front als estralls del Gloria i avisa que cal destinar diners a "preveure i adaptar-se", més que no pas a fer front als desperfectes un cop ha passat la desgràcia. Els costos ja superen els 200 milions d'euros.

19:41 Jordi Navarro respon Oliver i Cabañas i diu que el capitalisme és "incompatible" amb la lluita contra el canvi climàtic, perquè el sistema vol créixer però el planeta és té uns límits físics. "Cal un model que permeti superar els embats contra els drets humans i contra els drets de la naturalesa", apunta, i avisa que com a societat del primer món estem fent "estractivisme" d'altres països que són "espoliats". Navarro sosté que les empreses fan "negoci" amb l'emergència climàtica.

19:36 Jordi Oliver diu que les qüestions per combatre el canvi climàtic estan entrant en els fòrums de presa de decisions. "El canvi climàtic planteja un problema global que ha de tenir respostes locals", diu, però alerta que si un estat accepta fer polítiques contra el canvi climàtic i un altre no ho fa, es crea una situació de competència deslleial. "El canvi climàtic és un problema no planificable i no tenim un govern global que apliqui les mesures a tot arreu", sosté, i assenyala que l'únic instrument que hi ha en aquest sentit és "el mercat". "Si el mercat internalitza els costos, podem integrar les solucions d'abast global", apunta.

19:34 Alba Cabañas admet que "li costa" posar el capitalisme com a "responsable" de la situació. "El capitalisme malentès i intervingut ens pot haver portat aquí, però no crec que sigui una solució renunciar al capitalisme i pensar que tot anirà bé", diu.

19:32 Cristina Junyent explica que les emissions de gasos d'efecte hivernacle s'estan accelerant. "Abans es parlava d'aturar, però no es pot. Ara es parla de mitigar perquè els episodis més aguts en agafin més previnguts", sosté, i afegeix que "cal anar-nos adaptant". "Hi ha d'haver un canvi, ens hem de mentalitzar", insisteix. Junyent posa sobre la taula la qüestió del petroli, que s'està esgotant. "Encara que no ho vulguem, anirem cap a un canvi. És a les nostres mans fer-ho més senzill o menys", apunta.

19:27 Jordi Navarro denuncia que fa molts anys que l'opinió majoritària era negacionista i després s'ha passat a una etapa de "relativisme". "Quan s'ha vist que tot això no era cert, s'ha dit que no n'hi havia per tant i que els ecologistes érem uns catastrofistes. Venim d'això", diu, i es dubta que es parli d'emergència climàtica d'aquí pocs anys. "El canvi climàtic no és l'únic problema ambiental que tenim, com ara l'esgotament de matèries primeres, ens hem carregat el territori, la biodiversitat té problemes... Benvingut sigui que se'n parli, però ens falta molta feina per fer", avisa, i afegeix que ara entrarem en una fase de "perpetuadors" que voldran negar l'evidència que el capitalisme és el culpable de la situació.

19:24 Alba Cabañas admet que el "negacionisme ha mort" però diu que fins fa poc temps encara hi havia gent "crítica amb aquesta realitat". Posa sobre la taula un informe recent que apunta que el sector privat "entra amb força" en la lluita contra l'emergència climàtica. "Hi ha un canvi de paradigma que va molt lligat al nou dibuix del mercat energètic i l'oferta energètica", diu.

19:22 Cristina Junyent complementa la resposta anterior i avisa que en el cas de la Mediterrània es veu de manera més intensa. "Estem en una latitud on ens arriba vent del nord i tenim un mar latitudinal, de conca tancada, que s'escalfa molt. La temperatura pujarà més i quan s'ajunta amb vents fred es creen uns núvols espectaculars que donen lloc a fenòmens com el Gloria", diu. Avisa també de la situació de Barcelona, on les nits tropicals i tòrrides van créixer, amb efectes dolents per la salut.

19:17 Jordi Oliver obre foc al debat i avisa que l'evidència científica indica que en qüestió de dècades hem tornat a "injectar gasos d'efecte hivernacle". Parla del famós "grau i mig", l'augment de temperatura mitjana de la Terra que hem d'evitar. "No és una qüestió de confort tèrmic, sinó desplaçar la corba de temperatures normals", diu, i alerta que si no ho frenem tindrem fenòmens que ara són excepcionals de manera "més habitual". Posa l'exemple del temporal Gloria, que la setmana passada va afectar Catalunya.

19:13 Sergi Ambudio, periodista de NacióDigital i moderador de l'acte, anima el públic a pensar preguntes per la part final del debat i insta els ponents a ser directes en les seves intervencions. Explica els quatre blocs del debat i presenta els quatre experts que participaran del debat: Alba Cabañas, Jordi Oliver, Cristina Junyent i Jordi Navarro.

18:56 Ferran Casas, subdirector de NacióDigital, dona la benvinguda al públic assistent i als quatre ponents que participaran al debat organitzat per aquest diari i l'Institut Ostrom. "Estem segurs que el debat sobre les respostes a l'emergència climàtica és oportú i central", diu, i afegeix que ja no es pot parlar de canvi climàtic, sinó que s'ha de parlar de "crisi o emergència climàtica". Recorda els estralls provocats pel temporal Gloria. "Episodis com aquest seran més habituals", diu, i conclou que "el negacionisme ha mort i el problema ha vingut per quedar-se".

18:13 L'acte comptarà amb la presència d'experts en la matèria. Hi intervindran Alba Cabañas, assessora per l'Agenda 2030 a la Càtedra Carmina Roca i Rafael Pich-Aguilera de l'IESE i directora estratègica del Laboratori d'Ecoinnovació; Jordi Oliver i Solà, investigador de l'Institut Ostrom Catalunya, doctor en Ciències Ambientals per la UAB i Corporate MBA per ESADE; Cristina Junyent, fundadora i directora de la Fundació Ciència en Societat, doctora en Biologia per la UB i col·laboradora de NacióDigital; i Jordi Navarro, geògraf vinculat al món de l'ecologisme i la defensa del territori i exregidor de la CUP a Girona. Tots quatre estaran moderats per Sergi Ambudio, periodista d'aquest diari.



18:09 El debat es divideix en quatre blocs i un espai per a les conclusions i per a les preguntes del públic assistent. L'acte vol ser dinàmic i que els ponents facin intervencions ràpides per poder escoltar totes les veus. Així, el primer bloc repassa els conceptes clau, defineix la situació actual i situa els reptes de futur en matèria ambiental; el segon bloc pregunta si és compatible el capitalisme amb la sostenibilitat ecològica i quin ha de ser el paper del sector públic i privat en l'acció climàtica; el tercer vol ajudar a definir polítiques públiques eficients per avançar en la transició energètica; i el quart aspira a intentar determinar quina és la millor escala d'actuació per fer front a l'emergència climàtica.