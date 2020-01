Interior evita posar data al nou sistema d'identificació dels antiavalots dels Mossos

El Director General, Pere Ferrer, ha anunciat que el número NOP dels agents d'Ordre Públic tindrà tres dígits menys i es durà al davant, al darrere i al casc. Una nova mostra fiscalitzadora vers la policia de Catalunya, que paradoxalment és una de les més garantistes d'Europa. — SAP-FEPOL (@SAP_MOSSOS) January 29, 2020

El director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, va comprometre's aquest dimecres a la comissió d'Interior del Parlament a implementar un nou sistema d'identificació dels agents dels Mossos d'Esquadra. La mesura aplicarà la moció aprovada a la cambra el 12 de novembre, que demanava que els agents lluïssin un número d'operatiu policial (NOP) davant i darrere l'uniforme, i també al casc. També que aquest fos curt i fàcil de recordar. Fonts del departament d'Interior, però, confirmen aque la conselleria encara no ha posat data a la implementació del nou sistema.Ferrer va anunciar ahir que el canvi s'aplicaria "el més ràpid possible", en funció del que marca la llei de contractació, però el Departament d'Interior encara no ha dissenyat cap calendari. El 12 de novembre, una proposta presentada pel grup parlamentari de Catalunya En Comú Podem va tirar endavant amb el suport de Junts per Catalunya (JxCat), ERC, PSC i CUP. Ciutadans i el PP es van abstenir.La votació al Parlament es va produir un mes després que l'actuació dels antiavalots dels Mossos -i també de la policia nacional espanyola- provoqués polèmica per casos de mala praxi durant les manifestacions de protesta per la sentència del judici de l'1-O.El número d'identificació és indispensable, precisament, per analitzar casos de mala praxi policial i la proposta dels comuns va arribar després que diversos col·lectius, encapçalats pel centre de drets Humans Irídia, reclamessin la mesura. De fet, la proposta de Catalunya en Comú Podem neix a partir del treball previ fet per Iridia i Amnistia Internacional.El 2019, Interior ja va decidir que el NOP passés de nou a sis dígits, perquè fos més fàcil de memoritzar. La mesura d'atorgar un NOP a cada agent d'ordre públic va arribar el 2013. L'aleshores conseller d'Interior, Ramon Espadaler, va anunciar que els agents portarien un número d'identificació enganxat a les armilles protectores per la part de l'esquena. Abans, el 2008, el Consell de la Policia ja va aprovar que tots els agents mostressin de manera visible la seva targeta d'identificació policial.Tot i les repetides mesures aprovades per fer més visible el número d'identificació dels policies, l'objectiu no s'ha acomplert i és habitual que els agents destinats a funcions d'ordre públic no mostrin el seu codi. Històricament, els sindicats policials s'han oposat a complir la mesura, especialment en el cas de la Brigada Mòbil (Brimo) i l'Àrea de Recursos Operatius (Arro), considerant que una identificació més visible exposa els agents a rebre denúncies falses per part de manifestants.L'oposició es manté i aquest dimecres el sindicat majoritari dels Mossos d'Esquadra, SAP-FEPOL, va criticar la mesura anunciada per Ferrer, que qualifica de "fiscalitzadora".El SAP-FEPOL considera innecessària la modificació del NOP i considera que els Mossos ja són una de les policies més "garantistes" d'Europa.

