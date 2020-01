L'Ajuntament de Granollers diu que no veu «cap motiu» per canviar els noms del carrer i la plaça Espanya

Granollers no canviarà el nom del carrer i la plaça Espanya. Fa dos anys , un grup de veïns va començar a recollir signatures i, fa unes setmanes, van entregar les 4.063 aconseguides al registre municipal. El consistori, en una carta signada pel vicepresident de la Comissió del Nomenclátor, Albert Camps, i a la qual ha tingut accés VOTV , ha contestat que no veu "cap motiu" per canviar la denominació d'aquests dos punts de la ciutat.La iniciativa va sorgir després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Els veïns demanaven que es rebategessin com a plaça de la Dignitat i carrer de l'1 d'octubre perquè, segons defensen, les actuals denominacions ja no els representen.

