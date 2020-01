Alfred Bosch es reuneix amb Elio Di Rupo, president de Valònia i dirigent del socialisme belga

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha mantingut aquesta tarda una trobada amb Elio di Rupo, president de Valònia. El conseller és avui i demà a la capital belga, on està duent a terme un seguit de contactes amb figures de l'àmbit polític i mediàtic . En la trobada hi ha estat present la delegada del Gobern a Brussel·les, Meritxell Serret.La reunió s'ha centrat en les relacions econòmiques, turístiques i comercials entre Catalunya i Valònia, que tenen trets importants en comú. Països amb un model econòmic postindustrial, Valònia, com Catalunya, està reconvertint part de la seva economia cap a sectors punters com la tecnologia i el turisme.Segons ha pogut saber, en la conversa -que s'havia mantingut en un terreny de discreció- també s'ha fet referència a l'escenari polític obert després de les eleccions del 10-N. Elio di Rupo no és només el president de Valònia, sinó que és una figura rellevant de la política belga, que és una escola de negociacions molt complexes. De fet, Di Rupo va ser primer ministre entre els anys 2011 i 2014, al capdavant d'una coalició de sis partits: els socialistes, els liberals i els democristians de Valònia i Flandes, una combinació que va ser molt delicada de confeccionar i va aconseguir mantenir-se gairebé tres anys.En aquella ocasió, a més, Di Rupo va aconseguir posar fi a un llarguíssim període de provisionalitat: un any i mig sense govern a Bèlgica. A totes aquestes característiques, cal destacar que és un dels dirigents més carismàtics del socialisme belga, que va presidir durant cinc anys.Di Rupo també va ser un dels polítics europeus que es va mostrar crític amb la política de Mariano Rajoy respecte a Catalunya i a la repressió del'1 d'octubre. És una persona que coneix a fons i entén la realitat catalana. Tot plegat dona una significació especial a l'encontre d'avui a Brussel·les.

