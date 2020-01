Artur Segarra, el català condemnat a mort a Tailàndia, confessa per primer cop que va matar David Bernat

Artur Segarra, el veí de Terrassa condemnat a mort a Tailàndia per haver assassinat a Bangkok a David Bernat, veí de l'Albi (Garrigues) ha admès per primera vegada ser l'autor del crim. Segarra ho ha confessat en una carta per demanar clemència al rei Vajiralongkorn de Tailàndia i evitar la seva execució.Segarra ha canviat la versió dels fets i assegura que va acabar amb la vida de Bernat la nit del 19 de gener del 2016, en reaccionar de manera violenta durant una forta discussió amb la víctima.Per aquests fets, el Tribunal Suprem de Tailàndia el va condemnar el passat 20 de novembre de manera ferma a la pena capital , per segrest, robatori i assassinat premeditat. No obstant això, a la carta, que ha redactat en tailandès el seu advocat defensor, Woratham Cheeranon, Segarra no aclareix què va passar després de l'assassinat de Bernat, amb qui compartia un projecte de negoci i a qui va conèixer a Tailàndia el 2014.Si el rei de Tailàndia no accepta la missiva, Segarra serà executat en un termini de 24 hores després de la decisió del monarca.

