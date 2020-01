Mor als 61 anys la directora de la UPC Manresa, Rosa Argelaguet

Aquest dijous ha mort a l'edat de 61 anys Rosa Argelaguet, directora de l'EPSEM (UPC Manresa) des del 2014 i exregidora del PSC als ajuntaments de Manresa i Sallent. Argelaguet va patir dimarts passat un ictus del qual no s'ha pogut recuperar.Rosa Argelaguet era enginyera industrial, professora i investigadora de l'EPSEM a la UPC Manresa on, també, des de maig del 2014, n'era la directora. Argelaguet destacava com a experta en enginyeria de sistemes i automàtica.Directora del Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics des de l'any 2010 i fins a la seva integració al Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC, va ser una de les principals impulsores del grau en Enginyeria de Sistemes TIC, únic d'aquestes característiques a l'Estat. Per aquesta iniciativa, uns estudis que es van començar a impartir a l'EPSEM el curs 2010-2011, va ser guardonada amb el 17è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària, convocat pel Consell Social de la UPC.Rosa Argelaguet ha estat també vicerectora de Docència i Estudiantat (1998-2001) de la UPC, cap d'estudis de l'EPSEM i regidora d'Universitats de l'Ajuntament de Manresa (2003-2007). Durant dos anys i mig, des del 2011 fins a l'actualitat, ha estat regidora a l'Ajuntament de Sallent, els dos primers pel PSC, del 2011 al 2019, com a primera tinent d'alcalde, regidora de TIC, Ensenyament, Turisme i Comunicació (2011-2015) i regidora de Promoció i Imatge del Poble, Turisme, Pla d'Actuació Municipal i Tecnologies de la Informació (2015-2019).En les passades eleccions municipals, del maig de l'any passat, es va presentar per la llista de Junts per Sallent , amb qui havia compartit govern els dos darrers mandats, i va sortir elegida regidora, en aquest cas, quedant a l'oposició.

