El calendari de la mesa de diàleg obre la primera confrontació de precampanya

“Donde dije digo, digo Diego” i anar fent... Ja advertíem que pagar per avançat i confiar en qui no és confiable té conseqüències... https://t.co/S9T5irNSYX — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) January 30, 2020

Quatre comunicats, una reunió a la Moncloa entre Pedro Sánchez i Gabriel Rufián, i una trucada del president del govern espanyol amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, han estat necessaris per sufocar el primer incendi de la llarga precampanya catalana. La mesa de negociació entre governs, inicialment ajornada sense previ avís per la Moncloa fins després de les eleccions , sí que es celebrarà finalment abans de la contesa electoral. Quan Junts per Catalunya (JxCat) havia encunyat ja el seu primer eslògan acusant d'haver donat "un xec en blanc" al PSOE, els republicans han aconseguit arrencar una rectificació del govern espanyol.Si Pedro Sánchez és avui president, és perquè ERC es va abstenir a la seva investidura. I ho va fer malgrat les pressions de JxCat, que l'assenyalava per considerar-la poc exigent en l'acord per la mesa de negociació. Per això, els republicans han encaixat amb indignació que la Moncloa, aprofitant que el president Quim Torra ha anunciat que convocarà eleccions després d'aprovar els pressupostos, anunciessin l'ajornament la taula de diàleg entre governs. La decisió ha estat durant hores munició argumental per a JxCat, motiu pel qual la Moncloa ha acabat autoesmenant-se, a instàncies d'ERC.De dir que "esperaria" a la constitució d'un nou Govern per convocar la taula, l'executiu de Sánchez ha passat a aclarir que aquesta es reuniria abans dels comicis. Entremig, els republicans han acusat el PSOE d'"incompliment flagrant" i d'"irresponsabilitat absoluta" i han exigit ja que es fixi una data. Rufián s'ha plantat a la residència del president del govern espanyol per desencallar la situació. Una trobada que, segons fonts coneixedores, s'ha allargat poc més d'una hora. També Aragonès ha parlat per telèfon amb Sánchez per redreçar la situació i fer notar que tot plegat només donava arguments als detractors del diàleg.Culminava així el primer episodi de confrontació entre independentistes de la precampanya quan no fa ni 24 hores que Torra ha certificat que la legislatura encara el seu epíleg. En el primer dels comunicats, el govern espanyol anunciava que mantenia la reunió entre Sánchez i Torra del 6 de febrer. Si inicialment posposava la mesa de negociació sobre el conflicte polític fins que es constituís un nou Govern és perquè lectura que fan els socialistes és que difícilment podrà donar fruits el diàleg fins que s'aclareixi qui hi ha al capdavant de la Generalitat i amb quina estratègia. De fet, malgrat la rectificació, segueixen considerant que no es donen les "millors circumstàncies" per afrontar el conflicte polític tenint en compte que un dels dos governs, en aquest cas el català, ja ha anunciat que té data de caducitat.El PSOE tem que, en plena pugna amb ERC, JxCat tensi i encareixi el diàleg fins al punt de posar-lo en risc. De fet, el president Torra ja ha advertit que a la trobada amb Sánchez la setmana que ve pensa posar sobre la taula l'autodeterminació i l'amnistia per molt que des de la Moncloa s'hagi circumscrit la cita a tractar qüestions "urgents" com ara les conseqüències del temporal Gloria i el dia a dia de les conselleries. I en una entrevista a Catalunya Ràdio, Torra ha dit que deixarà en mans de la taula de partits i entitats independentistes la decisió de si es continua o no el diàleg amb l'Estat . Però l'error de càlcul que ERC ha fet notar a la Moncloa és que, si bé van ser ells els que van negociar la mesa de negociació i afavorir la investidura, la decisió d'ajornar la mesa els deixava a la intempèrie i, paradoxalment, provocava que Torra tingués la foto amb Sánchez.Per a ERC, que es posposés la mesa suposava un torpede a la seva aposta pel diàleg amb l'Estat en un moment en què part de l'independentisme qüestiona la possibilitat que les converses amb el govern espanyol puguin arribar a bon port. "Ja advertíem que pagar per avançat i confiar en qui no és confiable té conseqüències", ha assegurat via Twitter la cap de llista de JxCat al Congrés, Laura Borràs, abans de la rectificació de la Moncloa. "Xec en blanc", denunciava la portaveu del Govern, Meritxell Budó.Sobre el paper, l'acord per a l'abstenció a la investidura de Sánchez fixava que la mesa de negociació s'hauria de reunir en un termini de 15 dies de la constitució del govern. El calendari ja s'havia dilatat després que tant el PSOE com ERC acceptessin que seria la reunió entre presidents la que donaria el tret de sortida. En l'encreuament de comunicats que s'ha produït durant aquest dijous, els republicans han exigit al PSOE que a la trobada entre presidents es fixi la data per a la mesa de negociació. La força negociadora que té ERC en aquests moments, i que ha aconseguit que el govern espanyol reculi i s'avingui a convocar-la, és que l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat i, per tant, l'estabilitat del govern Sánchez-Iglesias, depèn també del seu vot.L'equilibri per al PSOE no serà precisament fàcil. El parèntesi català per ajornar la taula de diàleg uns mesos li hauria permès, per una banda, un respir davant d'una dreta que no dona treva i que l'acusa de negociar amb els "colpistes" i de reunir-se amb un president que consideren inhabilitat. Per l'altra, però, aquí també entren en joc els interessos del PSC. Els socialistes catalans es reivindiquen com l'alternativa a un govern independentista i consideren que ERC serà el seu principal rival. "El proper president de la Generalitat serà d'ERC o del PSC", insisteix sovint Miquel Iceta, que interpreta que la victòria a les catalanes es dirimirà entre els partidaris de la via pactada a la resolució del conflicte.Precisament per això, tant socialistes com republicans ja s'han afanyat a deixar clar que no pensen governar plegats després de les eleccions. L'imaginari del tripartit s'alimenta tant des de l'unionisme com des del sector de l'independentisme que acusa a ERC d'emancipar-se de l'entesa amb Junts per Catalunya i la CUP per teixir aliances amb el PSC i els comuns. "A veure si ens entenem: si el tripartit ERC-PSC-comuns suma, governarà. Cap dubte", ha afirmat el diputat de JxCat Francesc de Dalmases."Algú es pensa que ERC governarà amb Iceta? Que quan jo em veig a través dels seus ulls em sento com una delinqüent? Ja n'hi ha prou, ens estem fent molt de mal", ha assegurat en una entrevista a RAC 1 la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que ha considerat que les eleccions basades en el "fracàs" del Govern suposen un risc de desmobilització per a l'independentisme. Dirigents republicans han subscrit a les xarxes el discurs de Rovira. També Iceta ha descartat contribuir en l'eventual investidura d'un altre president independentista.Al mateix temps, però, l'aritmètica del Congrés impedeix els socialistes desatendre la relació amb els republicans, amb qui ja ha posat en marxa contactes per aplanar el terreny de cara a uns pressupostos que voldrien aprovar a la primavera. Precisament, quan previsiblement la campanya catalana estarà en plena ebullició. ERC ha condicionat sempre el posicionament davant dels comptes a com evolucioni la mesa de negociació, tot i que des del govern espanyol busquen també seduir-los amb la reforma del delicte de sedició en el codi penal que podria rebaixar les condemnes dels dirigents empresonats. La campanya catalana serà, també, un test d'estrès per a la majoria que sustenta el govern Sánchez-Iglesias.

