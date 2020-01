VÍDEO La nova sèrie de Movistar sobre ETA que protagonitzen actors catalans

En quin moment la banda terrorista ETA va decidir matar? Quins van ser els primers atemptats que va perpetrar l'organització? En quin context es vivia al País Basc durant els últims anys del franquisme? Per què es va decidir fundar una banda com ETA? Totes aquestes preguntes s'intenten respondre en la nova sèrie de Movistar Plus que s'estrenarà l'abril d'aquest any. La línea invisible és el nom d'aquesta producció de sis capítols que comptarà amb un repartiment de luxe i diversos protagonistes catalans.El 7 de juny de 1968, Txabi Etxebarrieta iniciava el comptador dels 853 morts i assassinats de la banda després d'executar un agent de la Guàrdia Civil al País Basc. La sèrie dirigida per Barroso, explicarà la mort d'Etxebarrieta en mans dels guàrdies civils i com aquestes dues morts van iniciar el camí del conflicte basc, que duraria diverses dècades després de la mort del dictador Franco.El guió, signat per Alejandro Hernández, Michel Gaztambide i Natxo López, estarà interpretat per un repartiment que promet reunir un dels majors càstings de les sèries d'aquest 2020: Àlex Monner, Anna Castillo, Antonio de la Torre, Asier Etxeandia, Enric Auquer, Patricia López Arnaiz, Joan Amargós, Aia Kruse... Diversos premis Goya, entre ells l'empordanès Auquer, guanyat en la passada edició i molts Gaudí en una sèrie produïda per a Movistar. Barroso va aconseguir diversos èxits, reconeixements i premis en la passada sèrie que va fer per a la plataforma espanyola, El dia de mañana, ambientat en la postguerra a Barcelona.

