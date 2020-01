La Diputació de Barcelona rebutja una moció contra la inhabilitació de Torra per l'absència d'un diputat de JxCat

La Diputació de Barcelona ha rebutjat una moció de JxCat i ERC sobre la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, per l'absència d'un diputat de JxCat, l'alcalde de Talamanca, Josep Tarín. El text de moció reprovava les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) i del Tribunal Suprem (TS) per la qual "s'intenta executar la inhabilitació de Torra i s'ordena la retirada de la seva credencial de diputat".Així mateix, donava suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament el 4 de gener i demanava la llibertat dels "presos polítics" i exiliats. En veure que la moció no prosperaria la diputada d'ERC Montserrat Benedí d'ERC ha marxat sense votar ja que estaven operant a la seva mare i només havia assistit al ple per poder votar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor