ERC exigeix una data perquè es reuneixi la mesa de negociació

ERC exigeix que es fixi ja una data per a la mesa de negociació entre governs, la condició per la qual els republicans es van abstenir a la investidura del president Pedro Sánchez. En un comunicat, el partit d'Oriol Junqueras considera un "incompliment flagrant" que la Moncloa hagi anunciat l'ajornament de la taula de diàleg fins després de les eleccions i l'acusa de cometre una "irresponsabilitat absoluta"."No tenim temps per perdre. Queden molts mesos per a les eleccions i no té cap sentit esperar a la constitució d’un nou Govern de la Generalitat, perquè la via política cal obrir-la ja, és urgent i és imprescindible", argumenten des d'ERC. I és que l'acord segellat amb els socialistes establia que la mesa s'havia de reunir en un termini de 15 dies després de la constitució del govern, un calendari que ja s'incomplia des del moment en què es va preferir que el punt de partida fos la reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra. Ja que la reunió entre presidents es manté pel pròxim 6 de febrer, ERC demana que aquell mateix dia es posi una data per a la mesa.Els republicans interpreten que la decisió d'ajornar la mesa fins que no hi hagi un nou Govern respon als interessos de qui l'han vist amb recels. "Ja sabem que alguns no la volen perquè no se la senten seva i altres no la volen tampoc, perquè l'han fet perquè s'hi han vist obligats", diu en al·lusió al PSOE, a Junts per Catalunya i Podem. De fet, interpel·len directament els tres partits tot demanant-los "responsabilitat del moment històric" i s'avinguin a impulsar un diàleg que forma part de l'acord que va fer possible el govern de coalició de Sánchez i Pablo Iglesias.L'ajornament de la mesa de negociació que ERC va acordar amb el PSOE ha estat la primera conseqüència de l'anunci de Torra de convocar eleccions un cop s'aprovin els pressupostos. El president de la Generalitat també ha emès una resposta a la Moncloa per reclamar que a la reunió amb Sánchez la setmana que ve s'abordi el conflicte polític amb Catalunya. I és que el comunicat que ha enviat el govern espanyol limita el contingut de la trobada a qüestions "urgents" i considera que la sortida al conflicte s'ha de tractar en la mesa de negociació que arrenqui amb el nou Govern que es constitueixi després de les eleccions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor