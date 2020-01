Mataró valora en un milió d'euros els desperfectes del temporal i demana la declaració de zona catastròfica

Els danys ocasionats pel temporal Gloria a Mataró arriben al milió d'euros. La valoració, encara provisional, inclou desperfectes a l'espai públic (540.822 euros), equipaments (368.500 euros) i infraestructures relacionades amb la mobilitat i la gestió del trànsit (105.686 euros). Les incidències a altres espais com el Port de Mataró, l'Hospital o la zona agrícola de les Cinc Sènies no estan incloses i per tant es preveu que la factura final sigui molt més alta.A nivell mediambiental també es desconeix encara quin haurà estat l'impacte sobre l'alguer de Mataró. Amb tot, l'Ajuntament ha sol·licitat ja a l'Estat declarar Mataró com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil.

"Ha estat un temporal extraordinàriament fort". L'alcalde de Mataró, David Bote, lamentava així els efectes del temporal al seu pas per la comarca. Tot i que Mataró no ha estat una de les zones especialment castigades, en comparació amb els estralls a la conca de la Tordera, l'inventari de danys a la capital és també interminable.119 arbres, 69 quadres elèctrics, esvorancs en 32 carrers, desperfectes en 48 equipaments, 174 incidències als semàfors o 287 senyals de trànsit malmeses són algunes de les xifres del balanç de l'Ajuntament. A més, el temporal va deixar dinou persones ferides a l'Hospital, dues de les quals encara continuen ingressades.A més de la reclamació a l'Estat per declarar Mataró zona catastròfica, l'Ajuntament s'ha adreçat també a Costes per reclamar la restitució de les platges i infraestructures del front marítim, així com a la Generalitat i a la Diputació de Barcelona per accedir a les seves línies d'ajudes.