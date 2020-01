La factura del temporal Gloria ja supera els 200 milions d'euros

La factura del temporal Gloria continua engreixant-se. El primer balanç emès pel Govern la setmana passada va xifrar en 20 milions d'euros el cost mínim dels desperfectes causats per la llevantada. Ara, les xifres s'han multiplicat. Segons les dades publicades fins ara pels diferents consells comarcals i organismes territorials, reparar els danys causats per la borrasca ja supera els 200 milions d'euros. Malgrat tot, les xifres continuen sent temporals i s'elevaran els propers dies, a mesura que els organismes del territori vagin elaborant els seus balanços de pèrdues.Les inversions més elevades es concentren a les zones properes al litoral. En aquests punts, els efectes de la pluja i el vent van mesclar-se amb el fort onatge, deixant algunes imatges insòlites. Ponts derrocats, arrossars negats i rius desbordats van monopolitzar totes les portades de la setmana. Des dehem fet un repàs de les zones on, a nivell econòmic, els danys han estat més elevats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor