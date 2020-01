La UE alerta que el Gloria serà l'avantsala de majors devastacions si no s'atura el canvi climàtic

El vicepresident de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, ha avisat aquest dijous que el temporal Gloria "no és més que un avançament del que passarà si el canvi climàtic segueix endavant". En un debat a l'Eurocambra sobre els efectes del temporal, fet a petició de l'eurodiputada d'ERC Diana Riba, Šefčovič ha admès que la Unió Europea haurà d'estar "preparada per fer més" en el futur per abordar els efectes del canvi climàtic."Els impactes del canvi climàtic són reals i cada vegada són més freqüents els fenòmens meteorològics extrems", ha subratllat Šefčovič, que també ha recordat que el govern espanyol ha d'avaluar els efectes del temporal per poder accedir a ajudes europees.

