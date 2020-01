Baixen els furts però pugen un 25% els robatoris amb violència a Barcelona

Barcelona va tancar el 2019 amb un augment del 2,9% dels delictes , tot i que els fets delictius van experimentar un descens a partir de l'aplicació el mes d'agost del pla Barcelona Ciutat Segura , impulsat per Interior amb la col·laboració i l'aval de l'Ajuntament de Barcelona. Els furts continuen sent el delicte més freqüent amb un 60% sobre el total i l'any passat es van reduir un 1,2%. Els robatoris amb violència al carrer, però, experimenten una tendència inversa i van créixer un 25,4% en comparació amb el 2018, arribant als 9.096. Els robatoris amb violència en establiments comercials han incrementat un 15,9%.Una altra de les tipologies delictives que baixa és la de robatoris als domicilis. El descens és d'un 9,3% respecte del 2018 passant a 5.767 casos. En canvi, els robatoris a l'interior de vehicles augmenten un 27% i els delictes contra les persones un 3,7, principalment pels 17 homicidis registrats, deu dels quals ja han estat resolts judicialment.El 29% dels furts es cometen al transport públic, un altre 29% en establiments comercials o d'oci nocturn i un 38% a l'espai públic. Els robatoris amb violència han comportat un augment del 62% de les detencions relacionades amb aquests delictes, passant de 1.177 a 1.910.El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, han presentat les dades a l'Ajuntament després de la reunió de la Junta de Seguretat Local, que ha durat més de dues hores. Batlle ha assegurat que els cossos policials estan analitzant les causes de l'increment de robatoris amb violènciaBuch ha assegurat que l'objectiu dels Mossos el 2020 és centrar-se a prevenir els robatoris amb violència a la via pública i als espais comercials, potenciant la col·laboració entre cossos policials, amb agents de seguretat privada i ciutadans.Batlle i Buch han defensat l'aplicació de diverses receptes per rebaixar el nombre de robatoris i furts. El conseller ha recomanat a la ciutadania més "autoprotecció". "La mateixa autoprotecció que es té quan se surt del país i vetlles per les teves propietats", ha apuntat Buch. Tant ell com Batlle han insistit que no són partidaris de les autoanomenades patrulles ciutadanes existents a la ciutat.Buch ha dirigit aquest consell als veïns després d'informar que els ciutadans autòctons són els que acostumen a ser víctimes de delictes. En canvi, els turistes només representen el 30% de les víctimes de furts.El tinent d'alcaldia i el conseller han insistit en la seva preocupació pels lladres "multireincidents". Els Mossos i la Guàrdia Urbana han impulsat el Pla d'Acció Termall, que coordina accions policials per perseguir aquest perfil de delinqüent i treballa per prevenir la introducció en el mercat il·lícit de productes procedents de furts i robatoris violents. EL pla se centrarà en l'Eixample i Ciutat Vella, amb patrullatge uniformat i de paisà.L'Ajuntament i la Generalitat també s'han conjurat per reclamar una reforma del codi penal al govern espanyol que castigui amb més severitat la reincidència.La Junta de Seguretat Local ha acabat novament sense acord per definir la creació d'una nova comissaria conjunta de Mossos i Guàrdia Urbana al centre de la ciutat.La proposta inicial era establir-la a la plaça de Catalunya, però aquest dimecres Buch va assegurar a la comissió d'Interior del Parlament que no reunia les característiques adequades, per exemple, en matèria de seguretat laboral.Ara Batlle i Buch han designat dos comandaments policials perquè valorin espais alternatius El tinent d'alcaldia només ha avançat que s'ha descartat la plaça Catalunya i s'ha compromès a concretar la ubicació en les pròximes setmanes i mesos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor