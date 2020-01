Torra respon a la Moncloa que portarà l'autodeterminació i l'amnistia a la reunió amb Sánchez

Ajornar la mesa de negociació és un incompliment flagrant de l’acord i una irresponsabilitat absoluta. No tenim temps per perdre. Queden molts mesos per les eleccions. És urgent obrir la via política.



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha respost a la Moncloa que a la reunió amb Pedro Sánchez el pròxim 6 de febrer portarà l'autodeterminació, la fi de la repressió i l'amnistia. Encara que el comunicat emès pel govern espanyol hagi circumscrit la trobada a qüestions "urgents" al marge del conflicte polític, Torra insisteix que està "convençut" que el president Sánchez "no tancarà cap porta al diàleg" ni exclourà cap tipus de contingut.La primera conseqüència de l'anunci d'eleccions formulat pel president Quim Torra ha estat que la mesa de negociació acordada per ERC amb el PSOE queda ajornada fins després dels comicis. Així ho ha anunciat la Moncloa en un comunicat en el qual manté la reunió prevista entre Pedro Sánchez i Torra el pròxim 6 de febrer, però sosté que la mesa per abordar el conflicte polític no es posarà en marxa fins que hi hagi un nou Govern a Catalunya.Torra, però, pretén parlar-ne ja la setmana que ve i en un comunicat recorda que a la reunió que va mantenir amb els partits i les entitats independentistes el passat 15 de gener es va acordar "per unanimitat" que es posés sobre la taula de Sánchez l'autodeterminació, la fi de la repressió i l'amnistia.La primera resposta d'ERC a la decisió de la Moncloa d'ajornar la mesa de negociació ha estat la president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, a través de les xarxes socials. "Ajornar la mesa de negociació és un incompliment flagrant de l'acord i una irresponsabilitat absoluta", ha dit el dirigent republicà, que ha advertit que queden molts mesos per a les eleccions i que, per tant, és "urgent" obrir la via política.El govern de coalició entre el PSOE i Podem ha analitzat el nou context que s'obre ara que s'ha certificat que, després de l'aprovació dels pressupostos, es precipitaran les eleccions catalanes. Conscients de la competència entre Junts per Catalunya i ERC per la presidència de la Generalitat i de les turbulències que pot comportar per a la mesa de negociació. Davant d'aquesta situació, consideren que la millor manera de preservar-la és ajornar-la.La Moncloa referma la seva voluntat "d'iniciar el procés de diàleg amb les institucions catalanes per a resoldre el conflicte polític", però ajorna les converses per abordar el conflicte polític fins que es constitueixi un nou executiu. "El govern espanyol espera poder iniciar aquest diàleg quan hagi parlat el poble català i es constitueixi el nou Parlament, així com el nou Govern. Com més aviat millor se celebrin les eleccions i hi hagi nou Govern, abans iniciarem el diàleg", afirma.Tot i que Sánchez manté la reunió amb Torra, sí que canvia l'esperit amb què inicialment s'havia agendat la trobada. El president del govern espanyol no la concep per abordar el conflicte polític en un context d'eleccions a curt termini però sí per afrontar qüestions "urgents" de la societat catalana, com ara les conseqüències del temporal Gloria, així com el manteniment de contactes entre ministeris i conselleries.A més de reunir-se amb el president de la Generalitat, Sánchez expressa la seva voluntat de reunir-se també amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Nuria Marín. La seva agenda inclou també amb l'entitat Barcelona Global, que aglutina 221 empreses, centres d'investigació, universitats i institucions culturals.La mesa de negociació va ser el buc insígnia de l'acord entre el PSOE i ERC per garantir l'abstenció a la investidura de Pedro Sánchez. El document de l'acord establia que s'havia de reunir 15 dies després de la formació de govern, una data que ja s'incomplia des del moment en què es va prioritzar la trobada entre presidents.

