Lleida salda el «deute històric» i rebateja quatre carrers franquistes amb noms de dona

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha signat aquest dijous el decret que canvia quatre carrers amb noms de personalitats franquistes pel de quatre dones. En concret, el canvi per decret d'alcaldia en data de 20 de gener de 2020, substitueix del nomenclàtor els carrers Alcalde Montaña, Alcalde Sangenís, Carmelo Fenech i Nadal Gaya pels de Virginia Woolf, Neus Català, Dolors Sistac i Elena Pàmies, respectivament.Pueyo ha explicat que els canvis s'han fet de la manera més "objectiva, coherent i justa" i que s'han tingut en compte les opinions del grup d'historiadors de la Universitat de Lleida (UdL) i de la plataforma Lleida lliure de franquisme. Amb aquests ja són vuit els carrers de la ciutat que han canviat de nom des del mes de desembre de 2019.El Paer en cap ha indicat que amb aquesta decisió es salda "un deute històric" a la ciutat i que durant la legislatura es retiraran més símbols franquistes que encara queden a la ciutat.Per contra, Pueyo ha indicat que de moment no es canviarà el nom del carrer Lluís Besa perquè "no consta que participés als preparatius de la revolta del 1936".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor