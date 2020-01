El Barça jugarà un partit amistós a les Terres de l'Ebre pels afectats pel Gloria

El Barça ha respòs a la petició remesa pel CD La Cava després del pas de la borrasca Glòria pel Delta de l'Ebre i ha confirmat que vindrà a jugar un partit al territori per ajudar a recaptar fons. La setmana passada eque el president del club de Deltebre, Josep Arques, faria arribar formalment una petició al FC Barcelona per tal que els dos equips juguessin un partit per ajudar el Delta.Avui dijous el Barça ha confirmat que disputarà aquest partit amistós, en data FIFA, a les Terres de l’Ebre, tot i que no ha definit contra quin rival el disputarà.No obstant això, fonts del CD la Cava han confirmat a l’Agència EFE que el FC Barcelona ha acceptat la petició del CD La Cava per disputar un partit amistós contra l'equip de Tercera Catalana, dirigit per Carlos Gilabert. Segons fonts de club de Deltebre, dimecres els presidents del FC Barcelona, ​​Josep Maria Bertomeu, i el del CD La Cava, Josep Arques, van mantenir una reunió on es va acordar que el Barça jugaria aquest amistós contra La Cava abans que acabi la temporada en joc.La junta directiva de club de Deltebre va efectuar la proposta amb l'objectiu de poder recaptar fons per ajudar a sufragar les destrosses causades pel temporal Glòria a les Terres de l'Ebre i en especial al litoral del Delta, un territori que ha demanat ser declarat zona catastròfica per poder fer front als danys.Aquest serà el segon partit d'estes característiques que disputarà el Barça esta temporada, després d'haver jugat al camp del Cartagena el 13 de novembre, per recaptar fons per als afectats per les inundacions que van produir-se a la regió murciana.

