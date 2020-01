Desarticulada a Barcelona i Cadis una macroxarxa europea de dopatge

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització que es dedicava a traficar amb substàncies dopants per a esportistes a nivell nacional i internacional. En l'operació, que ha acabat amb sis detinguts a Barcelona i Cadis, s'ha interceptat més de 850 xeringues carregades d'EPO, el lot més gran que s'ha trobat mai al Vell Continent.Segons ha informat la Guàrdia Civil a través d'un comunicat, els implicats portaven diversos anys obtenint medicaments del circuit legal espanyol a través d'una clínica de diàlisi de Cadis. Posteriorment, oferien els productes a través de pàgines registrades a Islàndia o Nova Jersey (Estats Units), indrets on la legislació a la xarxa és més laxa.En aquest sentit, el cos policial ha bloquejat més de 800.000 euros en diferents comptes bancaris i en forma de béns i immobles. A banda, la Guàrdia Civil ha trobat més de 70.000 euros en efectiu durant els registres.Als sis detinguts se'ls acusa de delictes contra la salut pública, blanqueig de capital, apropiació indeguda, frau contra la Seguretat Social, frau documental i pertànyer a una organització criminal.En paral·lel, la Guàrdia Civil ha obert una altra investigació per esbrinar qui eren els compradors de les substàncies dopants. Segons el comunicat, "diversos esportistes podrien estar accedint a aquest tipus de substàncies a través d'internet".

