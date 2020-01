Roben un banc a Cerdanyola rebentant-ne la porta amb explosius

La porta rebentada a causa dels explosius Foto: Fede Francisco

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un robatori amb força en una entitat bancària que s'ha produït la matinada d'aquest dijous a l'avinguda Catalunya, a Cerdanyola. L'autor o els autors han fet esclatar la porta per accedir a l'interior del local.Fonts de la policia catalana han detallat aque el fet s'ha produït poc abans de les quatre de matinada, però no han precisat el que s'haurien endut ni el seu valor. Tampoc tenen constància que l'explosió hagi causat ferits, més enllà de l'ensurt.Les mateixes fonts han apuntat que l'ús d'explosius per aconseguir obrir caixers automàtics és més habitual, no tant contra sucursals. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per descobrir el o els responsables, així com determinar el tipus d'explosius que s'han fet servir.

