​Les universitats públiques veuen insuficient l'increment de 129 milions d'euros als pressupostos

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) veu insuficient l'increment de 129 milions d'euros en el finançament de les universitats previst en el projecte de pressupostos del 2020 La presidenta de l'ACUP i rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV), María José Figueras, ha afirmat que caldrien 200 milions d'euros més respecte a els 741 milions d'euros dels comptes del 2017 -prorrogats dues vegades- per recuperar la situació de fa deu anys. Figueras ha justificat que l'increment, tot i ser substancial, no els acabarà reportant "cap millora" perquè és "finalista".La majoria d'aquests recursos, ha detallat, es destinaran a pagar increments salarials endarrerits i a compensar la rebaixa del 30% de les taxes. "Estem en una situació molt crítica", ha advertit.El projecte de pressupostos de la Generalitat del 2020 preveu destinar uns 870 milions d'euros a les universitats públiques. Respecte a els darrers comptes la inversió creix en uns 129 milions d'euros per al finançament corrent dels centres. D'aquests, 68,6 aniran al finançament de les universitats i 57,4 a compensar la rebaixa de les taxes.A l'espera de poder valorar el document a fons, María José Figueras ha assenyalat que aquí s'hi inclou una partida destinada a pagar els increments salarials que deuen dels anys 2017, 2018, 2019 i del 2020. El caràcter finalista d'aquests recursos, ha lamentat, "no ens aporta cap mena de millora dins el sistema, en què totes les universitats estem molt escanyades".La rectora de la URV ha insistit que l'increment "no ens ajuda en res" i que el sistema universitari català necessita uns 200 milions per tornar a la situació del 2010. "Hem perdut una dècada, però crec que l'hem de seguir recuperant", ha assenyalat Figueras, alhora que s'ha mostrat convençuda que durant el tràmit parlamentari seran "capaços de convèncer" de la necessitat d'injectar més recursos a la universitat.La presidenta de l'ACUP ha recordat que, quan el Govern els va anunciar fa uns mesos la intenció de fixar un increment de 120 milions d'euros, ja van traslladar a l'executiu que això "era equivalent a zero". "L'increment té una finalitat que no ens permet fer polítiques pròpies ni millorar la nostra plantilla. Pressupostàriament estem en una situació molt crítica", ha afegit.Sobre això, Figueras ha revelat que al tancament de l'exercici algunes universitats encara no han rebut la transferència de tot l'import acordat amb el Govern. "A la URV li falten en aquest moment mig milió d'euros al tancament de l'exercici i portem uns endarreriments de més de 600.000 euros dels increments salarials. Ja no és només com començarem l'any vinent, sinó la situació en què estem en aquest moment", ha tancat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor