Una operació policial contra els furts a Barcelona acaba amb 20 detinguts per no tenir papers

Una operació conjunta per prevenir furts i robatoris violents a la Rambla de Barcelona, coordinada entre els Mossos d'Esquadra, la policia espanyola i la Guàrdia Urbana, va acabar aquest dimecres a la nit amb 25 detinguts. D'aquests, però, 20 ho van ser en aplicació de la llei d'estrangeria, pel fet de no tenir regularitzada la seva situació administrativa.Dels altres cinc, dues persones van ser arrestades per requeriments judicials pendents, una per apropiació indeguda, una per salut pública i una més per atemptat a agents de l'autoritat.És la segona vegada en menys de dues setmanes que un operatiu policial d'aquestes característiques acaba amb un elevat nombre de detencions per aplicació de la llei d'estrangeria.El primer va tenir lloc el 16 de gener als voltants de la plaça Catalunya. Aquell dia la policia local, l'espanyola i els Mossos buscaven lladres multireincidents però van acabar detenint 18 persones per no tenir papers . Cap d'elles va ser enxampada cometent cap fet delictiu en el moment de la batuda.En total, els tres cossos policials van identificar 58 persones. D'aquestes, 31 van ser traslladades a la comissaria de la Verneda i allà 18 van quedar detinguts i amb un expedient obert que podria acabar amb la seva deportació de l'estat espanyol.

