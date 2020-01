El PDECat ascendeix Marc Solsona a portaveu en plena reordenació de JxCat

El PDECat ha celebrat aquest dijous la primera roda de premsa a la nova seu del partit, situada al número 169 del carrer Calàbria. El president de la formació, David Bonvehí, ha anunciat que Marc Solsona serà el nou portaveu de les sigles, que Marc Castells reforçarà la política municipal i que Lluís Font se centrarà encara més en matèria ideològica. Solsona és alcalde de Mollerussa i diputat, Castells és alcalde d'Igualada i Font és representant a la cambra catalana des de les eleccions del 21-D del 2017. Tots tres surten "reforçats", segons Bonvehí, que ha estat prudent pel que fa a la reordenació de Junts per Catalunya (JxCat), de les quals el PDECat n'és un dels actors.De fet, Bonvehí ha indicat que li "agradaria" tancar el procés de repensament abans de les eleccions, que encara no tenen data. "Als comicis ens agradaria presentar-nos com a JxCat, on el PDECat sigui peça clau d'aquest projecte", ha ressaltat el president del partit, que s'ha posat "al costat de Puigdemont" en cas que vulgui -o no- ser candidat a la Generalitat. Bonvehí no ha volgut parlar de les fórmules per reordenar-se: "Les estem valorant totes", ha indicat el president del partit de la formació.Bonvehí té previst reunir-se amb l'expresident de la Generalitat a Waterloo en els propers "dies o setmanes", sempre i quan les "propostes" estiguin encarrilades. Els contactes entre tots els actors s'han multiplicat al llarg de les últimes setmanes -incloses reunions a Lledoners entre el president del PDECat i Jordi Sànchez, líder de la Crida-, però tampoc ha descartat definitivament que el procés de reordenació vagi més enllà dels comicis, per bé que es vol tancar abans d'arribar a uns comicis a la primavera.Un dels aspectes a resoldre serà el candidat a la Generalitat, per al qual apareixen quatre noms al marge de Puigdemont: Laura Borràs, Elsa Artadi, Damià Calvet i Jordi Puigneró, aquests dos últims del PDECat però també integrants de JxCat. Si els comptes s'aproven al març, els comicis ja podrien ser a finals de maig.En relació a l'anunci d'eleccions després de l'aprovació dels pressupostos, Bonvehí ha indicat que "respecten" la decisió de Quim Torra. "Estarem al seu costat sense excuses", ha assenyalat el president del PDECat, que ha confiat en la concreció de tots els "compromisos de diàleg" que s'haurien de posar en marxa amb l'Estat. Tot i això, la Moncloa ja ha postposat l'inici de la mesa de governs fins que hi hagi un nou executiu a la Generalitat fruit de les eleccions , previstes per al maig o el juny. "Sembla que els fa mandra", ha ressaltat Bonvehí, ja acompanyat de Solsona.

