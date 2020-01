El CIS referma el govern de Sánchez-Iglesias i destrona Vox com a tercera força

PSOE i Podem veuen reforçat el seu govern de coalició en l'últim baròmetre del CIS . Els resultats tornen a situar els socialistes com a clars guanyadors, superant el 30% dels vots (30,4, dos punts més que el mes anterior), i ampliant a més de 10 punts la distància amb el PP, que es faria amb el 19.9%.El baròmetre també frena l'ascens del partit d'ultradreta Vox, que deixaria de ser tercera força amb el 13,4% dels vots i superat per Podem (13,8).Pel que fa als partits catalans, ERC milloraria els resultats amb una intenció de vot del 3,9% a tot l'Estat (tres dècimes més que l'anterior CIS) mentre que JxCat retrocedeix vuit dècimes amb una intenció de vot de l'1,4% i la CUP es manté en l'1%.La suma de les tres dretes espanyoles (39,8%) segueix sense superar la suma de les formacions que componen el govern de coalició, ja que PSOE i Unides Podem es consoliden amb un 44,2% de l'estimació de vot. De fet, la suma del PP, Vox i Cs disminueix un punt percentual amb relació a l'anterior CIS mentre que el govern de coalició surt reforçat amb 3,1 punts percentuals més.Les enquestes del CIS fet públic aquest dijous es van fer entre el 2 i el 13 de gener i, per tant, va coincidir amb la celebració del ple d'investidura de Sánchez. Es tracta de la primera enquesta del CIS amb intenció de vot des de la investidura de Pedro Sánchez i la formació del Govern de coalició del PSOE i Unides Podem. Les entrevistes, prop de 3.000, es van dur a terme durant els primers deu dies de gener, unes dates que coincidien amb el debat d'investidura i quan es començaven a donar a conèixer els ministres del nou gabinet.Aquells dies Catalunya també era protagonista de l'actualitat perquè el dia 4 la Junta Electoral Central va decidir retirar l'escó al president del Govern, Quim Torra, després de la seva condemna; el dia 6 Carles Puigdemont i Toni Comín van aconseguir ser eurodiputats, i el dia 9 es va confirmar la inhabilitació d'Oriol Junqueras com a eurodiputat.

