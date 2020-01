La Moncloa deixa en l'aire la reunió entre Torra i Sánchez del 6 de febrer

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha remarcat que la reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra programada per dijous de la setmana vinent "de produir-se" serà "en els termes de la seguretat jurídica, l'estat de dret i la legalitat"."No es produeix per parlar d'alguns plantejaments que he pogut veure als mitjans a partir d'unes declaracions de fa una estona i que res tenen a veure amb el que aquest govern ha de fer a Catalunya", ha dit Calvo, en referència a l'entrevista de Torra a Catalunya Ràdio en la qual ha esperat abordar amb Sánchez com negociar l'autodeterminació i l'amnistia.Fonts de Moncloa no garanteixen que la reunió entre Sánchez i Torra es mantingui i afirmen que estan estudiant el nou escenari després de l'anunci del president de la Generalitat de convocar eleccions després d'aprovar els pressupostos.La vicepresidenta de l'executiu de coalició ha remarcat que el govern espanyol vol abordar la situació a Catalunya "en termes absolutament constructius, dialogants i realistes". "Qui vulgui estar en això ens trobarà, qui vulgui estar a una altra cosa ha de treure lliçons del que ha passat en els últims anys", ha remarcat en una atenció als mitjans aquest dijous."La societat catalana té unes enormes expectatives de poder millorar les seves situacions de vida i a això és al que hem d'estar tots, Torra també", ha dit. Calvo ha assegurat que el govern espanyol vol treure la situació catalana de la "desídia política" i dels "tribunals" i també ha carregat contra el PP per amenaçar amb tornar a judicialitzar el conflicte.Calvo també ha dit que l'executiu de Sánchez està en disposició de posar en marxa la taula de diàleg entre governs.

