ENQUESTA Les escoles han de fer menús més sostenibles?

L'Ajuntament de Barcelona vol que les escoles de la ciutat tinguin menús més sostenibles . Com? Reduint la carn vermella i apostant per la proteïna vegetal, l'oli d'oliva per amanir i cuinar i la incorporació d'amanida a la guarnició i fruita fresca a les postres. El consistori que dirigeix Ada Colau, que ha fixat l'horitzó en el setembre del 2021, estima que així aconseguiria una reducció del 23% en les emissions de gasos d'efecte hivernacle. La iniciativa del govern de la capital catalana obre ara el debat sobre l'alimentació. Tu, què en penses? Cal menús més sostenibles a les escoles? Vota a la següent enquesta.

