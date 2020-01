Ponsatí podrà ser eurodiputada si no acata la Constitució?

🔴 Jaume Duch @jduch dir. Com. Parlament @Europarl_CAT : " Si les condicions són les mateixes, l'Eurocambra interpretarà la sentència del TJUE igual que amb Comín i Puigdemont".#ElsMatinsTV3 pic.twitter.com/XXdqSJ3Npk — Els matins TV3 (@elsmatins) January 29, 2020

El Parlament Europeu acomiadava el Regne Unit dimecres amb un emotiu Cant dels Ocells que posava punt i final al llarg procés del Brexit. La sortida del país de la Unió Europea es formalitzarà divendres i, entre altres conseqüències, implicarà una redistribució dels escons, perquè els eurodiputats britànics abandonaran l'eurocambra i, per tant, n'hauran d'entrar de nous. Entre els nous diputats hi haurà Clara Ponsatí, que anava en el tercer lloc de la llista de Lliures per Europa, però la Junta Electoral Central (JEC) intentarà fins a última hora posar través al seu nomenament oficial, que s'ha de produir la setmana vinent.Ara com ara, el Parlament Europeu encara no ha pres cap decisió. Fonts consultades pereviten avançar-se als esdeveniments i expliquen que l'Eurocambra està recopilant tota la informació necessària perquè el seu president, David Sassoli, prengui "la decisió que hagi de prendre". Aquest divendres la cambra haurà de rebre la comunicació sobre els nous escons per part de la JEC i la proclamació oficial dels eurodiputats post-Brexit es farà al principi de la propera sessió plenària, el proper 10 de febrer a Estrasburg. La JEC ha amenaçat Ponsatí de deixar vacant la seva acta de diputat si no acata la Constitució, un fet que xoca amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE).Entre els seus arguments per exigir a l'exconsellera a l'exili que viatgi a Espanya per prometre la carta magna espanyola, la JEC sosté que el casos de Carles Puigdemont i Toni Comín -eurodiputats des de principis d'any en aplicació de la sentència del TJUE- "no pot servir de fonament" per obviar el requisit d'acatar presencialment la Constitució. Ara bé, el veredicte de Luxemburg va en línia oposada i sosté que aquest tràmit no pot impedir que un eurodiputat elegit pels ciutadans no pugui accedir al seu càrrec. El portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch, va dir dimecres en una entrevista a Els Matins que si el cas de Ponsatí té "les mateixes condicions" que els de Puigdemont i Comín, el Parlament Europeu prendrà "la mateixa decisió".Malgrat les traves de la JEC, Carles Puigdemont i Toni Comín són eurodiputats. També ho hauria de ser Oriol Junqueras, però el Tribunal Suprem ho va impedir desobeint la sentència del TJUE. Els dos eurodiputats de Lliures per Europa, però, van ser reconeguts pocs dies després del pronunciament de Luxemburg i van poder seure als seus escons el dia 13 de gener, en la primera sessió de l'any al Parlament Europeu. Tots dos són a l'exili, com Ponsatí, i cap d'ells va viatjar a Espanya per acatar la Constitució i l'Eurocambra els va reconèixer sense cap problema com a parlamentaris de ple dret. Tot indica que Sassoli hauria de prendre, doncs, la mateixa decisió en el cas de Ponsatí.La JEC, però, no hi està d'acord. Considera que és l'autoritat cometent per comunicar la condició d'eurodiputat electe conforme a la llei espanyola i la normativa europea. Segons l'organisme electoral, fins que la justícia estatal o de la UE no declarin "inaplicable" el requisit d'acatar la Constitució, "continua sent la seva obligació exigir-ne el compliment". Sosté, a més, que Ponsatí no ha justificat per què hauria de saltar-se aquest tràmit o fer-lo per procediments alternatius. I sobre els casos de Puigdemont i Comín, l'àrbitre electoral critica la decisió del Parlament Europeu, que els ha permès exercir d'eurodiptuats "sense haver escoltat" la JEC.

