Menús més sostenibles a les escoles? Barcelona obre el debat

Barcelona vol que totes les escoles de la ciutat tinguin menús escolars amb menys carn vermella i més proteïna vegetal. Amb aquest objectiu i amb setembre del 2021 a l'horitzó, l'Ajuntament i l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) han consensuat una nova proposta de menús que implica menys proteïna animal, a més d'incorporar més productes de proximitat i de temporada.La proposta també insisteix en la importància d'utilitzar oli d'oliva per amanir i cuinar, així com incorporar més amanida a la guarnició i fruita fresca a les postres. La iniciativa s'emmarca en l'actual context de declaració d'emergència climàtica a la ciutat el passat 15 de gener.S'estima que amb la reducció de la proteïna animal dels menús escolars a tres dies per setmana s'aconseguiria una reducció del 23% en les emissions de gasos d'efecte hivernacle associades a la producció d'aquests menús.El consistori i l'ASPB han començat ja a treballar amb el Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) perquè tots els menjadors dels centres educatius -d'infantil, primària i secundària-de la ciutat ho apliquin. L'any 2021, de fet, Barcelona ha estat designada com a Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible."El curs passat vam revisar 116 menús en centres escolars i en un 34% de les escoles es consumeixen carns greixoses vermelles o processades dos o més cops per setmana", ha advertit la gerent de l'ASPB, Carme Borrell. A més, ha dit, el 90% de les escoles no ofereixen cap proteic vegetal com a segon plat.Borrell ha recordat que segons dades dels informes de l'ASPB, el 78% dels infants de 3 i 4 anys i el 42% dels adolescents de 13 a 19 anys mengen carn tres o més vegades a la setmana, el llindar per sobre del qual es considera que se'n fa un consum excessiu.Per altra banda, el compliment de la recomanació de menjar diàriament 5 peces de fruita i verdura és molt baix, ja que més del 80% dels infants i adolescents no la segueixen."Són dades prou importants per a introduir recomanacions de canvis en els menús", ha dit la regidora de Salut, Gemma Tarafa, que ha recordat que els primers plats no cal que tinguin només proteïna vegetal, però els segons sí, almenys dos dels cinc dies, introduint aliments com mongetes o llenties.A la pràctica, els nous menús proposats suposen que la presència de proteïna animal (carn vermella, carn blanca, ous o peix) es limiti només als segons plats del menú i durant com a màxim tres dies a la setmana i que, els altres dos dies, el segon plat sigui a base de proteïna vegetal (principalment llegums).Sis centres d'infantil i primària ja participen o participaran aquest curs d'una prova pilot durant la qual rebran assessorament i s'identificaran els punts forts i febles de les noves recomanacions nutricionals. Totes elles estan vinculades a la Xarxa d'Escoles + Sostenibles que promou el consistori, i per tant, ja estan molt conscienciades.Un d'aquests, l'Escola Dovella, fa 4 o 5 anys que ja va començar a aplicar alguns canvis en el menú setmanal i ara podria fer-ne més per caminar cap a un menú encara més sostenible. Maria Josep Bernadó, responsable de l'empresa que gestiona el menjador, explica que van apostar per reduir carns vermelles i incorporar un dia a la setmana proteïna vegetal."Això suposa que mengen un llegum més un cereal, que fa una proteïna completa. Per tant, els nanos tenen tots els nutrients i no fem servir ni elaborats ni processats d'aquest tipus de proteïna vegetal", assegura."Hi ha famílies molt conscienciades amb aquest tipus d'alimentació, altres que no ho veien gens clar", comenta. Pel que fa als infants, admet que en alguns casos els costa que per exemple no hi hagi carn arrebossada de segon, però en general ha funcionat i es mengen "perfectament bé" els llegums.Per altra banda, comenta que tampoc no tenen intermediaris, ja que fan les compres directament als productors. "Sempre són productes de proximitat, per tant, sostenibles", diu Bernadó, que destaca que per exemple les fruites i verdures són "de molta més qualitat" que un Mercabarna."Hi ha un altre model possible, si es vol es pot", remarca destacant que la seva empresa prioritza el benefici dels infants.En total, els sis centres de la prova pilot són l'Escola Dovella, l'Escola Mallorca, l'Escola Ramon Casas, l'Escola Pare Poveda, l'Escola La Farigola del Clot i l'Escola Patronat Domènech. Les sis escoles tenen alumnat infantil i de primària d'entre 3 i 12 anys i, en el marc de la prova pilot, rebran assessorament i acompanyament professional per part de l'ASPB per fer que els canvis en la dieta dels alumnes es faci de la manera més senzilla i ràpida possible.

