​Air Nostrum obre quatre noves rutes domèstiques des de València

L'aerolínia Air Nostrum incorporarà quatre rutes noves des de València per a la temporada d'estiu: Almeria, amb tres vols setmanals a partir del 14 d'abril; Granada, també amb tres vols a la setmana des del 29 de març fins al 24 d'octubre; la Corunya, dos dies a la setmana; i Pamplona, tres.Així ho ha indicat la companyia en un comunicat. Air Nostrum manté les cinc connexions amb les quals ja estava operant fins ara i augmenta l'oferta amb vuit enllaços, amb quatre noves rutes.L'operació d'Air Nostrum a l'aeroport de Manises en la programació d'estiu suposa un creixement d'un 23% en el número de vols i d'un 35% a l'oferta de places. Amb aquest reforç, Air Nostrum es consolida com "el primer operador de vols domèstics amb origen o destí València", assenyalen.A més, d'aquestes novetats, la firma manté per aquesta temporada els seus vols des de Manises a Barcelona, Madrid, Màlaga, Bilbao i Sevilla.

