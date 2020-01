Mor un veí d'Ascó en un accident a l'N-420 a Falset

Un veí d'Ascó va perdre la vida aquest dimecres a la nit en un accident a l'N-420, al seu pas per Falset.Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre es va produir al punt quilomètric 843,1, al terme municipal de Falset. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 18.52 h.Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va sortir de la via i el passatger posterior del vehicle va resultar ferit crític. Una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar a l'hospital Joan XXIII de Tarragona on va morir posteriorment. Es tracta d’un home, J. P. F., de 78 anys d’edat i amb veïnatge a Ascó. El conductor del turisme va resultar il·lès.Arran de la incidència, es van activar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del SEM. Pel que fa a l’afectació viària, es va circular a través de pas alteratiu fins a les 21 hores.

