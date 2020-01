Troben el cos d'un home al carrer amb signes de violència a Sabadell

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sabadell. Els agents van rebre un avís dimecres a la nit que hi havia una persona greument ferida al carrer al barri de la Concòrdia, situat al nord-oest de la ciutat.Quan van arribar al lloc, la policia i el metge forense van constatar que l'home havia mort i que presentava signes de violència, que segons ha pogut sabers'haurien produït per arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i identificar l'autor o autors dels fets. L'alerta la van rebre al voltant de les 23.40 hores.

