Rovira sosté que eleccions basades en el «fracàs» del Govern «no són la solució»

"Algú es pensa que ERC governarà amb Iceta? Que quan jo em veig a través dels seus ulls em sento com una delinqüent? Ja n'hi ha prou, ens estem fent molt de mal"

"Estic decebuda amb el moviment independentista". La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha fet aquesta confessió en una entrevista a RAC 1 l'endemà que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi anunciat que convocarà eleccions després de l'aprovació dels pressupostos perquè la coalició entre Junts per Catalunya i ERC ja no té més recorregut. La número dos dels republicans considera que les eleccions "no són la solució", menys encara quan estan fonamentades en el "fracàs" d'un Govern independentista."Les eleccions no són la solució, aprofundiran en la divisió", ha advertit Rovira, que considera que, tal i com han estat plantejats els comicis, el moviment independentista es pot "desmobilitzar" i sortir-ne "afeblit". La decisió de convocar-les, ha dit, hauria de ser "consensuada" i no que siguin utilitzades "d'uns contra els altres". La competició de "qui és més traïdor", ha insistit, no porta l'independentisme "enlloc".Rovira ha explicat com durant la setmana passada va intentar que ERC i JxCat arribessin a un acord sobre la situació de Torra. Fins i tot que se suspengués el ple perquè els dos grups tinguessin temps de parlar i evitar el xoc que finalment es va produir. "Vaig percebre poca voluntat política de posar-nos d'acord", ha assegurat, tot afegint que les "responsabilitats" són "de tothom".La "decepció", ha dit la secretària general, va créixer aquest dimecres quan va escoltar la declaració institucional de Torra perquè va acceptar, com defensava ERC, que s'aprovessin els pressupostos, es defensés la figura del president encara que no es comptabilitzés el seu vot i s'agafi "sense complexes" la bandera del diàleg. "Intento que no actuem amb tacticisme curt-terminista. Som un equip o no com un equip? Ens estem confonent d'adversari", ha lamentat.També ha replicat que s'acusi ERC de voler forjar un tripartit amb el PSC. "Algú es pensa que ERC governarà amb Iceta? Que quan jo em veig a través dels seus ulls em sento com una delinqüent? Ja n'hi ha prou, ens estem fent molt de mal", ha assegurat Rovira. És per això que, ha insistit, en comptes d'anar a unes eleccions "entre retrets", caldria arribar a la cita electoral amb un acord estratègic.Rovira ha llançat també un missatge a JxCat: "No es pot reclamar la unitat cada vegada. Primer es genera un caos i després es reclama la unitat. La unitat no es predica, es practica". També ha fet una reflexió sobre l'actitud de Torra el dilluns al Parlament. "Els actes de desobediència que són una decisió individual no poden tenir uns efectes col·lectius", ha assegurat tot fent un paral·lelisme a com ella va renunciar als seus drets polítics deixant l'acta de diputada quan va renunciar a marxar a l'exili a Suïssa.

