Torra manté que no era partidari d'expulsar ERC i reclama recuperar la unitat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dijous en una entrevista a Catalunya Ràdio que no era partidari d'expulsar ERC del Govern perquè prové "de la unitat". "Si alguna cosa he fet aquests anys, a Òmnium, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i la presidència, és vetllar perquè els ponts entre independentistes no es trenquin. Cal tenir molt clar que ens necessitem a tots, i que ens hem de trobar en la unitat", ha assenyalat Torra. El president va anunciar ahir eleccions catalanes en el moment en què s'aprovin els pressupostos de la Generalitat per al 2020 , i ha instat l'independentisme a "trobar-se en la unitat" de cara als futurs comicis.Torra s'ha queixat que el Parlament ha deixat la presidència "en la intempèrie" en treure-li la seva condició de diputat, i ha alertat que aquesta circumstància pot aplanar el camí de futures querelles per usurpació de funcions com la que ha plantejat el PP. El president, en tot moment, ha indicat que ha actuat amb "lleialtat" cap als socis de Govern, i ha recordat l'episodi del 30 de gener de fa exactament dos anys, quan Roger Torrent va suspendre el ple d'investidura de Carles Puigdemont. "La ignició [entre JxCat i ERC], però, segurament ve de més antic", ha destacat el dirigent independentista.El president també s'ha referit a l'afer de la pancarta del llaç groc, que és el que l'ha dut a ser condemnat per desobediència i el que ha motivat, arran d'un recurs del PP, a ser inhabilitat com a diputat per part de la Junta Electoral Central (JEC). Torra ha indicat que no se'n penedeix "en absolut", i ha indicat que hauria volgut estar més "acompanyat" en aquest episodi. Es referia al fet que en moltes conselleries i edificis públics hi havia pancartes calcades que sí que van ser retirades quan ho va ordenar la JEC. La de Palau va ser desallotjada a instàncies dels Mossos d'Esquadra.El dirigent de JxCat també s'ha queixat del fet que la votació del 4 de gener afermant-lo com a diputat al Parlament hagi quedat en "simbòlica". "Se m'acusa de ser el president del simbolisme. Si no ens creiem el que votem, on és el simbolisme? En les votacions simbòliques que fem? La majoria absoluta del Parlament diuen que hi ha un cop d'estat i defensen que el president sigui diputat i president. El 10 de gener vam fer un acte amb els tres grups parlamentaris. On és el simbolisme? En les votacions que fan els representants del poble al Parlament, que no serveixen?", ha reflexionat.Pel que fa a la reunió amb Pedro Sánchez de dijous vinent, Torra ha indicat que hi anirà amb la intenció de pactar les "condicions" d'un referèndum d'independència, i també ha indicat que plantejarà què fer a les formacions republicanes en cas que Sánchez no accepti la figura de mediador. "Necessito saber en quines condicions es pot exercir autodeterminació i amnistia", ha ressaltat el president, que ha apuntat que l'inici de la mesa de governs està condicionada a com vagi la reunió amb Sánchez i quin sigui el posicionament dels partits i entitats independentistes sobre els avenços de la trobada.

