Descobreixen unes cèl·lules que regeneren una part dels pulmons dels exfumadors

Deixar de fumar sempre és positiu, independentment de l'edat del consumidor. Aquesta vegada, el Wellcome Sanger Institute i l'University College London han aportat un altre argument de pes en aquesta línia. Segons un estudi publicat a la revista especialitzada Nature, aquests dos centres han descobert un grup de cèl·lules que protegeixen els pulmons contra el càncer.Tal com assenyala el document, aquest grup de cèl·lules no rep danys a causa del tabac. En aquest sentit, quan un fumador abandona les cigarretes, les cèl·lules "desperten" per regenerar de forma parcial els pulmons danyats.El mateix estudi també revela que, com més aviat es deixi de fumar, menys possibilitats hi ha de patir càncer de pulmó.

