Les farmàcies catalanes es queden sense mascaretes pel coronavirus

Les farmàcies han gairebé triplicat les vendes de mascaretes durant el mes de gener en relació amb els mesos anteriors per l'efecte entre la població de l'amenaça del coronavirus, segons han explicat a l'ACN fonts de la cooperativa farmacèutica Fedefarma.Molts establiments s'han quedat sense existències d'un producte que, segons les mateixes fonts, és "molt estacional", fet que no permetia preveure ni cobrir un augment de la demanda que "s'ha multiplicat per vint". Fedefarma té la zona d'influència principal a Catalunya i el País Valencià, des d'on els socis de la cooperativa han fet moltes comandes que no s'han pogut servir. La cooperativa confia que el problema de manca d'estoc es pugui solucionar entre aquesta setmana i la vinent.Des del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya s'ha confirmat també la manca d'estoc que ha fet que moltes farmàcies s'hagin quedat sense aquest producte, tant a la distribuïdora Fedefarma com a altres com Alliance o Cofarme. Segons el Col·legi, aquesta manca d'estoc s'allargarà fins a la setmana que ve.Des d'una de les farmàcies afectades s'ha explicat a l'ACN que els compradors responen a diversos perfils, entre els quals hi ha persones d'origen xinès, altres que han de viatjar a les zones de risc o fins i tot gent que ha d'anar a punts no afectats pel coronavirus, però que volen prendre precaucions abans d'agafar qualsevol avió o de transitar per qualsevol aeroport.En tot cas, des del Col·legi de Farmacèutics s'adverteix que la mascareta exerceix, des del seu punt de vista, la funció de "pla b", i que seria més efectiu "incidir en la prevenció". S'afegeix que atès que ara com ara no hi ha risc de coronavirus a Espanya, caldria "posar el focus" en la qüestió preventiva.

