El Periódico busca casa. Els executius de Prensa Ibérica, nous propietaris de la històrica capçalera barcelonina, busquen un solar o edifici buit al 22@, el districte tecnològic de Barcelona, per traslladar-hi la redacció del diari.Fa anys que estan instal·lats en un edifici a la cruïlla de Consell de Cent amb Passeig de Sant Joan. Quan es va inaugurar la redacció, en els anys daurats de la premsa de paper i amb Antonio Franco de director, era puntera a Europa.L'edifici on hi ha El Periódico és de la societat patrimonial dels Asensio, fins fa poc propietaris del Grupo Z. L'alt preu del lloguer que paga ara la família Moll (Prensa Ibérica) als Asensio i els diversos expedients de regulació que han fet innecessària una redacció tan gran han accentuat la necessitat del canvi. Al 22@ ja hi ha les redaccions de Mediapro (que va intentar adquirir el diari), l'Agència Efe o Ràdio4.Tot plegat, ho podeu llegir cada matí a la secció El despertador de Ferran Casas

