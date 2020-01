Bosch afirma que les delegacions exteriors són clau per «pressionar» el govern espanyol

El conseller ha agraït als responsables de les quinze delegacions a l'exterior la tasca duta a terme i els ha encoratjat a donar a conèixer la veu de Catalunya a tots els seus països, assegurant que la voluntat de la Generalitat és obrir-ne més i ser presents als cinc continents. A l'exterior, ha dit, "som interlocutors homologables" i ha esmentat la importància que tindrà el paper dels delegats perquè "els actors internacionals pressionin al govern espanyol" en la via de trobar una sortida al conflicte.

El conseller d'Acció Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha transmès avui un missatge clar a tots els delegats de la Generalitat a l'exterior en una reunió mantinguda a la seu del Govern a Brussel·les, acompanyat de la delegada davant la Unió Europea, Meritxell Serret. Bosch ha estat molt clar: "Continuem governant". Bosch ha volgut subratllar que, malgrat les tensions que s'han evidenciat en el Govern , la política exterior és un element de continuïtat i la feina de les delegacions és essencial per continuar explicant la realitat catalana.Bosch ha afirmat que ara s'obre, amb la taula de diàleg, una etapa nova basada en les negociacions entre els governs català i espanyol, una etapa basada en un diàleg en tots els àmbits per una solució democràtica, la fi de la repressió i la voluntat que han d'expressar els catalans. L'acció exterior, ha dit, "no és de partit sinó de país i transversal".Alfred Bosch també ha fet una referència a la necessitat d'aprovar els pressupostos de la Generalitat, una cosa que ha estat vista en perill els darrers dies per les tensions viscudes al si de l'executiu de Quim Torra. Bosch ha reblat que els comptes públics són una eina essencial per poder dur a terme l'acció de la diplomàcia. Ha dit que cal aprovar-los "ràpidament i amb determinació perquè el país avanci".

