Aragonès veu «impossible» un govern amb el PSC si no admet el dret a decidir de Catalunya

Malgrat l'acostament que han protagonitzat el PSOE i ERC en clau espanyola, els republicans asseguren que està "pràcticament descartada" l'opció de formar un govern català amb els socialistes. En una entrevista a TV3, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que veu "impossible" arribar a un acord si el PSC no admet el dret a decidir de Catalunya.Aragonès també ha aprofitat l'entrevista per criticar la inacció del PSC durant les negociacions que el PSOE i ERC van mantenir per crear una mesa de diàleg. "El PSOE no ha tingut l'ajuda de la formació catalana", ha dit el dirigent d'ERC.A banda, el també conseller d'Economia ha parlat de la divisió de l'actual Govern. En aquest sentit, Aragonès reconeix que hi ha "visions diferents" dins l'independentisme i entén que anar a eleccions pot ser bo per "mesurar el seu grau de suport".

