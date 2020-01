El Delta a Quim Torra: «No volem ser els primers refugiats climàtics d'Europa»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha subratllat el compromís del Govern per implementar un pla d'acció sobre el Delta Foto: Sofia Cabanes

Unes 300 persones han assistit a la presentació de l'informe de la Taula de Consens Foto: Sofia Cabanes

Xavier Curto, portaveu de la Taula de Consens Foto: Sofia Cabanes

En la presentació del Pla Delta hi ha assistit el primer secretari del PSC, Miquel Iceta i el portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, entre d'altres Foto: Sofia Cabanes

La Taula de Consens del Delta de l’Ebre ha presentat aquest dimecres al vespre a Sant Jaume d’Enveja (Montsià), davant el president de la Generalitat, Quim Torra, i els consellers de Territori i Agricultura, Damià Calvet i Teresa Jordà, un pla integral anomenat Pla Delta, que conté les propostes consensuades entre els set ajuntaments deltaics i les comunicats de regants per fer front a la regressió del Delta, especialment després del pas de la borrasca Gloria, que ha causat importants danys en l'ecosistema.Ha estat un acte reivindicatiu i de reafirmació dels representants institucionals ebrencs. Unes propostes que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha entomat "des de l’autocrítica" i el compromís d’abordar el Pla Delta "com un pla de país". "És un vespre per ser autocrítics i reconèixer que havia de passar. L’acció i la inacció ha estat decisiva perquè passés el que havia de passar al delta", ha reconegut el president. Segons Torra "cal actuar entre la urgència i l’emergència". "El Glòria ha estat un temporal sense precedents que requereix mesures sense precedents", ha afegit.El president de la Generalitat ha exposat que el Pla Delta ha de ser el punt de partida d’un futur pla d’acció on "totes les administracions s’hi comprometin amb tota la força". "Estem obligats a posar-nos d’acord tots plegats, perquè hi ha feina per tothom. Cada administració és responsable de les seves competències", ha asseverat. En aquest sentit, Torra ha avançat que el conseller de Territori, Damià Calvet, es trobarà properament amb la Ministra per a la Transició Ecològica, Teres Ribera, a Fira Barcelona per començar a abordar el problema. Però més enllà d’això, Torra també ha subratllat que aquest serà un dels temes que li plantejarà al President del Govern espanyol, Pedro Sánchez en la reunió que mantindran els dos caps de govern el proper 6 de febrer. “Li dedicaré tot el temps necessari a parlar-hi amb Sánchez, perquè és un tema prioritari de país”, ha exposat.Torra ha assistit, tal com va prometre la setmana passada després de visitar el Delta de l’Ebre, en la presentació del Pla Delta, proposat per la Taula de Consens, l’ens que aplega els set alcaldes del Delta de l’Ebre i les comunitats de regants.L’objectiu principal d’aquest pla passa per 3 premisses principals: conservar la morfologia del Delta, establir un pla de sediments i la implementació d’altres mesures que van des de la restauració de dunes a la introducció de dics a la costa. “No es tracta de guanyar el mar, sinó recuperar allò que hem perdut com a conseqüència de la regressió”, ha exposat el tècnic assessor de la taula de consens, Rafa Sánchez.La presentació d’aquest pla a l’auditori de Sant Jaume d’Enveja ha estat un acte revestit de gravetat i reivindicació per les greus conseqüències del darrer temporal de llevant, que va suposar l’entrada del mar tres quilòmetres terra endins en algunes zones, amb inundació d’arrossars, destrucció de muscleres, i afectacions sobre importants espais ecològics, entre d’altres conseqüències. Davant les 300 persones que s’hi han aplegat l’alcalde de Sant Jaume, Joan Castor Gonell, ha estat contundent a l’hora de dirigir-se al president de la Generalitat, Quim Torra: "Està a punt de desaparèixer el Delta. Aquest és un assumpte de país. D’aquí pocs dies es produirà una reunió entre el president Torra i el president espanyol, Pedro Sánchez. Dediquin els primers 5 minuts al Delta. Els dos primers a l’emergència". Unes afirmacions molt aplaudides pels presents.El tècnic assessor de la taula de consens, Rafa Sánchez, ha estat l’encarregat de presentar l’informe. El Pla Delta proposa com a "mesura estructural" retornar al riu els dipòsits sedimentaris retinguts als embassaments. La gestió dels sediments, és de fet una de les solucions de més consens entre la comunitat científica. En aquest sentit, l’informe defensa que "tant la regressió de la línia de costa com la pèrdua d’elevació es poden compensar recuperant l’arribada de sediment a través del riu". Així, proposen aprovar un programa de gestió de sediments per tal de recuperar els dipòsits sedimentaris retinguts als embassaments. Una mesura, però, que reconeixen que "no es pot implementar a curt termini", però que necessita començar-se aplicar "des de ja".A més de l’aportació de sediments, la Taula pel Consens proposa l’aplicació d’una combinació de mesures toves o "a favor de la natura" així com aquelles que impliquen la introducció d’infraestructures, com ara dics, en els punts més fràgils.Entre les mesures toves proposen "la creació de dunes a favor de la defensa costanera", amb l’objectiu de "protegir i mantenir parts dels sistemes dunars com a element de defensa contra les inundacions costaneres". Però també la creació i millora de saladars.Per una altra banda, es proposa la construcció de dics a l’interior de les Badies dels Alfacs i del Fangar aprofitant els camins de guarda: "dissenyats correctament, són extremadament eficaços per proporcionar alts nivells de protecció contra les inundacions costaneres". Així com esculls artificials submergits situats en punts estratègics, com la platja de la Marquesa i les Illes de Buda i Sant Antoni. Es tractaria "d'estructures paral·leles a la costa que es troben davant la façana de les platges. Poden ser estructures singulars llargues o formar una sèrie d’esculls que s’estenen per alguna distància al llarg de la costa", exposa l’informe. Entre estes mesures també es planteja la possibilitat d’implementar dics estesos de manera perpendicular a la vora de les platges, per tal d’atrapar i retenir sorra.La Taula de Consens ha demanat la implicació de totes les institucions. "Si no som capaços que esta vegada sigui la bona, aquí ningú podrà mirar a ningú. Per tant, o ara o mai", ha reblat Rafa Sánchez. En la mateixa línia s’ha expressat Xavier Curto, portaveu de la Taula de Consens apel·lant al president de la Generalitat: "No volem ser els primers refugiats climàtics d’Europa". Curto ha llegit el manifest de la Taula de Consens, que ha estat signat pels representants intitucionals del Delta i del qual se n'ha fet entrega a Torra.En l’acte hi ha assistit també, entre d’altres, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, el portaveu de JuntsxCat al Parlament, Eduard Pujol, així com el delegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, que també ha intervingut en l’acte, i la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó.

