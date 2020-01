Arxivada la causa contra Bustos per les subvencions de la Federació de Municipis

El jutjat d'instrucció 13 de Barcelona ha ordenat el sobreseïment de la peça 25 del cas Mercuri, que investigava una presumpta malversació de cabals públics a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) . Hi estaven imputats l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos; l'exsecretari general de l'entitat, Adolfo Moreno, i l'exassessora de l'ens i parella de Bustos, Montserrat Costa.Segons l'auto judicial, al que ha tingut accés l'ACN, el jutge considera que no hi ha delicte perquè els fons de la FMC no són de caràcter públic . La resolució segueix la línia del que ja va dictar l'Audiència de Barcelona amb la peça 25 bis, que investigava suposats sobresous a alcaldes.Entre els fets que apareixien en aquesta part del cas Mercuri, destaquen una subvenció de 24.000 euros atorgada a la Fundació Privada ACSAR per a la contractació de la presidenta de l'Associació de Llatinoamericans de Sabadell, Ligia Gisella Castelo, i despeses personals que no tenien relació amb actes de la FMC.

