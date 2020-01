A judici l'acusat d'abusar de tres nenes en un basar del Berguedà

La fiscalia manté que l'acusat hauria fet tocaments a les menors a la mateixa botiga de la qual era responsable, un establiment situat proper a l'Escola de Gironella. En dos de tres casos va ser de forma reitarada. El document de qualificació del ministeri fiscal indica que els fets van passar entre els anys 2013 i 2014. En el moment del succés, la víctima més jove tenia 8 anys. La petita va patir l'abús dues vegades en anar a comprar. A més de realitzar-li tocaments a la panxa i el baix ventre, l'acusat li hauria fregat les parts íntimes per sobre de la roba en una de les ocasions. Una segona víctima, de 10 anys, va patir tocaments en tres ocasions. La tercera de les menors afectades, de 9 anys, va sortir corrents després que l'home fregués els seus genitals amb l'excusa de posar la mà a dins de la butxaca de la jaqueta per comprovar si hi portava diners. La fiscalia demana cinc anys i mig de presó al propietari d'un basar de Gironella acusat d’abusar sexualment de tres menors d’edat. Es tracta d'un home de 50 anys, que respon a les inicials Z.C, i que va ser detingut el març de l'any 2014 per haver realitzat tocaments a tres nenes d'entre 8 i 10 anys. El processat serà jutjat el pròxim 5 de febrer a l'Audiència Provincial de Barcelona, segons informa el ministeri públic. Inicialment, el judici s'havia de celebrar l'octubre de 2018, però es va ajornar. La fiscalia manté que l'acusat hauria fet tocaments a les menors a la mateixa botiga de la qual era responsable, un establiment situat proper a l'Escola de Gironella. En dos de tres casos va ser de forma reitarada. El document de qualificació del ministeri fiscal indica que els fets van passar entre els anys 2013 i 2014. En el moment del succés, la víctima més jove tenia 8 anys. La petita va patir l'abús dues vegades en anar a comprar. A més de realitzar-li tocaments a la panxa i el baix ventre, l'acusat li hauria fregat les parts íntimes per sobre de la roba en una de les ocasions. Una segona víctima, de 10 anys, va patir tocaments en tres ocasions. La tercera de les menors afectades, de 9 anys, va sortir corrents després que l'home fregués els seus genitals amb l'excusa de posar la mà a dins de la butxaca de la jaqueta per comprovar si hi portava diners.



A causa dels fets, el ministeri públic assegura que a les tres menors els ha quedat "una afectació psicològica". A causa dels fets, el ministeri públic assegura que a les tres menors els ha quedat "una afectació psicològica".

L'acusació pública creu que els fets són constitutius de tres delictes d'abús sexual a menors de tretze d'anys d'edat, dos dels quals de manera continuada, i que "no concorren circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal". La fiscalia demana que l'home sigui condemnat a cinc anys i sis mesos de presó, amb pena accessòria d'inhabilitació del dret de sufragi passiu, prohibició d'acostament i comunicació amb les menors en un radi de 500 metres durant tres anys i dos anys de llibertat vigilada.

També es demana que indemnitzi a cadascuna de les víctimes amb 3.000 euros per l'afectació psicològica que presumptament els va causar amb les seves accions.



Com a prova per al judici oral, el ministeri públic proposa l'interrogatori de l'acusat, la pericial psicològica de les víctimes, proves documentals recollides en el cas i el testimoni de diverses persones, així com la testifical preconstituïda de les menors. "Es proposa [visionar en vídeo] la testifical preconstituïda atesa l'afectació psicològica patida per les menors. Alternativament, si no s'admet aquesta prova, es proposa la testifical de les menors, que hauran de ser citades als domicilis que consten, evitant confrontació visual amb l'acusat", apunta la fiscalia.

