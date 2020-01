El testimoni d'un català que viu a Wuhan, l'epicentre del coronavirus

Un avió durant el coronovirus a Wuhan. Foto: Sergi Mulet

Wuhan és l'epicentre del coronaviurs, una ciutat xinesa d'onze milions d'habitants que ha vist completament alterada la seva normalitat per l'aparició del virus que ja ha causat la mort de 132 persones i més de 6.000 estan afectades. El terrassenc Sergi Mulet fa sis mesos que viu en aquesta ciutat on entrena un dels equips de futbol, el Wuhan Three Towns. Actualment es troba a Tailàndia de vacances, però aquesta setmana torna a la capital vallesana per l'impediment d'entrar a la ciutat. "Vaig marxar de vacances a Tailàndia el dia abans que tanquessin l'aeroport de la ciutat", explica en una conversa ambMulet explica que els primers casos es van detectar a finals de desembre però que no preocupaven. "Aleshores no es veia com un virus", explica. Més endavant va ser quan les autoritats xineses van informar que el virus havia mutat i va ser llavors "quan va començar la preocupació". "Allà normalment són més passotes, però actualment es té molt de respecte al coronaviurs"."L'aeroport està tancat i tothom està confinat a casa. La gent fa més d'una setmana que està sense sortir, explica Mulet, qui fa la reflexió d'imaginar-se com deu estar una ciutat de més d'onze milions d'habitants, completament paralitzada. Fins i tot, l'egarenc explica que "s'ha ampliat l'any xinès com a mínim fins al tres de febrer" pels comerços. "Si se surt al carrer, et recomanen no anar a llocs tancats o on hi hagi molta gent i sobretot, fent ús de la mascareta", apunta.Tant l'ambaixada com la direcció de l'equip de futbol els han recomanat tornar a casa "però no sabem per quant temps, poden ser dues setmanes o dos mesos", explica Mulet. El català no té cap símptoma del coronavirus però està en contacte permanent amb l'Hospital Clínic per si cal engegar els protocols. A més, ha pres la decisió de quedar-se a casa durant catorze dies fins que passi el temps d'incubació, per precaució.Ha explicat que en l'equip de Wuhan Three Towns hi ha dotze catalans i vuit més de la resta l'estat espanyol. Alguns d'ells van poder sortir del país, mentre que la resta estan confinats a casa.Els membres de l'altre equip de futbol de Wuhan aterra aquest dimecres a Màlaga. El club té previst passar-hi més de dues setmanes, fins al 14 de febrer, per fer un stage de pretemporada. El conjunt juga a la primera divisió de la Xina.Segons ha informat el Ministeri de Sanitat, ni jugadors ni equip tècnic presenten cap símptoma del virus, que té un període d'incubació d'entre dos i 14 dies . L'equip va abandonar Wuhan a principis d'any i, des de llavors, sempre segons la versió oficial, s'ha entrenat a més de 1.000 quilòmetres de la zona zero.Des de Sanitat s'assegura que no hi ha risc per a la població andalusa. Per prevenció, però, s'ha dissenyat un dispositiu excepcional de Sanitat Exterior per avaluar els membres de l'expedició quan toquin terra espanyol.

