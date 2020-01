L'oposició nega que els pressupostos augmentin realment la despesa

Els grups de l'oposició li han retret al vicepresident català, Pere Aragonès, que és fals que el projecte de pressupostos del 2020 incrementi la despesa en 3.070 milions , tal com ha defensat el Govern. En la comissió d'Economia i Hisenda del Parlament, diversos partits -amb l'excepció dels que donen suport als comptes- han subratllat aquest dimecres que la despesa, si es compara amb la despesa executada i no la pressupostada, no és superior en el projecte registrat a la cambra.El diputat de Cs José María Cano ha destacat, en aquest sentit, que la despesa prevista en sanitat és inferior a l'executada el novembre del 2019. Per contra, ha denunciat que l'augment fiscal pretén "asfixiar la ciutadania" arran de l'acord amb els comuns, mentre, per contra, "no han aconseguit reduir ni uns sol euro aquesta màquina de malgastar que es diu procés". Per això, li ha reclamat que admeti que l'independentisme "perjudica l'economia" i intenti negociar una millora del finançament.La diputada del PSC Alícia Romero ha coincidit que les liquidacions dels pressupostos del 2017 i 2018 ja apunten a despeses superiors a la prevista el 2020, cosa que indica que "els diners ja estan gastats". "Amb aquesta primera lectura no ens agrada el pressupost", ha reconegut, i ha lamentat que no hi hagi més recursos per a pobresa infantil o per lluitar contra el frau fiscal. La socialista ha afegit també, davant l'anunci de futures eleccions, que hauria estat "més honest convocar eleccions ja i que qui les guanyi elabori un nou pressupost".La diputada de la CUP Maria Sirvent ha criticat que els pressupostos "no és veritat que reverteixin les retallades", sinó que són "antisocials, continuistes i encotillats en les regles d'estabilitat". En referència a la fi de la legislatura anunciada per Quim Torra, ha asseverat que és "necessari un horitzó social i nacional" i, en canvi, es va apostar per un "Govern efectiu, que és el contrari a un govern hereu de l'1-O". "Què passarà si el Suprem confirma la sentència contra Torra?", s'ha preguntat, hi ha afirmat que creu que els aliats estratègics de JxCat i ERC són els del govern espanyol, cosa "incompatible amb l'exercici de l'autodeterminació i el canvi social i nacional".El diputat del PP Santi Rodríguez ha coincidit amb l'anàlisi d'altres grups i ha subratllat que la despesa de salut o d'afers socials prevista és inferior a l'executada el novembre del 2019, així com també cau la partida de suport a la indústria. El popular ha carregat igualment contra la reforma fiscal i ha fet referència al fet que Aragonès hagi citat el marxista Antonio Gramsci en la seva intervenció inicial: "És qui inspira aquests pressupostos".Per contra, el diputat de Catalunya en Comú David Cid, que avala els comptes, ha assegurat que aquests permeten lluitar contra les desigualtats i redistribuir la riquesa, fer front a l'emergència climàtica i avançar en la garantia dels drets de les dones. "El país necessita pressupostos", ha exclamat, i ha replicat al PSC que, si es fan eleccions abans d'aprovar-los, no hi haurà temps de redactar-ne i tramitar-ne de nous abans d'acabar l'any. El projecte pactat, ha afirmat, "explora els límits del possible" i és un "dic contra les retallades per acabar amb una dècada perduda".El diputat de JxCat Jordi Munell ha destacat la capacitat per elaborar aquests comptes malgrat el "clima de repressió" i les diferències entres socis que han emergit a l'hora de fer-hi front, tot i que ha subratllat que "el pressupost està per davant de tot tacticisme polític". Ha recordat igualment altres greuges de l'Estat, com el dèficit fiscal, el fet de tenir un model de finançament caducat, incompliments de les inversions o el topall de dèficit del 0%, els quals impedeixen un major nivell de despesa i ha motivat reformes fiscals que ha admès que no acaben d'agradar al seu grup.També ha defensat el projecte el diputat d'ERC Lluís Salvadó, que ha reclamat nous suports als comptes per "disposar de 3.000 milions addicionals en despesa no financera", els quals són "recursos que la ciutadania necessita" i ha etzibat a les forces que reclamen eleccions, com el PSC: "Les eleccions poden esperar, totes aquestes necessitats de la ciutadania, no". També ha carregat contra les forces que reclamen reduir impostos i augmentar despesa, als quals ha acusat d'"ortodòxia ultraliberal en els ingressos i chavisme en la despesa", i ha destacat que s'han "recuperat els nivells de despesa del 2010 de forma clara, amb el mèrit afegit de fer-ho amb dèficit zero".Pere Aragonès ha replicat aquells que afirmen que la despesa s'ha reduït, ja que ha exposar que hi ha una "clara diferència entre el que és pressupost inicial i despesa meritada", a causa de la incorporació d'ingressos finalistes i del pagament de despesa meritada en exercicis anteriors, la qual preveu que assolirà els 1.500 milions aquest 2020. Amb això, ha assegurat, la despesa sanitària d'aquest any serà superior a la dels exercicis anteriors.El dirigent d'ERC ha començat fent una crida al PSC i la CUP per tal que se sumin a l'acord dels pressupostos del 2020 tancat amb els comuns. "Objectivament, el nou pressupost és molt millor que seguir amb pròrroga", ha asseverat el dirigent d'ERC, tot i que sense massa èxit entre els grups interpel·lats. En tot cas, ha ironitzat que creu que al PSC "li hauria agradat pactar aquests pressupostos, ja que incorpora moltes de les propostes plantejades al Parlament", però ha prioritzat una "estratègia de desgast".El vicepresident català ha reclamat a les forces d'esquerres a "assumir contradiccions" i ha subratllat que aquests ja no són els pressupostos del Govern, sinó del país, arran del pacte amb els comuns. De fet, Aragonès ha subratllat que l'administració entraria "en col·lapse" si no s'aprovessin els comptes, després de tres anys de pròrrogues."Sé que no serà fàcil, però si prioritzem els interessos de la gent treballadora i de la ciutadania per sobre els electorals, estic convençut que podrem millorar l'acord, que ja és molt satisfactori i beneficiós", ha clamat, dirigint-se al PSC i la CUP. El vicepresident també ha asseverat que gestionar el dia a dia no implica renunciar als projecte independentista i ha etzibat que seria una "irresponsabilitat" i una "rendició" no intentar aprofitar els marges actuals per millorar les condicions de vida de la ciutadania.Els comptes augmenten la previsió de despesa no financera i no finalista en 3.070 milions, i un 77,3% de l'increment es destinarà a àrees socials del pressupost. Segons el calendari difós aquest dimecres mateix, el ple del 12 i 13 de febrer votarà les esmenes a la totalitat als comptes i, posteriorment, s'afrontaran els debats a la totalitat de les seccions en comissions entre el 24 i 28 de febrer. Finalment, l'11 de març es votarà el dictamen de la comissió i, si no es demanen dictàmens al consell de garanties estatutàries, s'aprovarien els pressupostos el 18 de març.

