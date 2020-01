VÍDEO La policia espanyola carrega contra pagesos i agricultors extremenys

Hoy se han hecho virales estas imágenes en Don Benito (Badajoz). Cargas policiales en una manifestación de agricultores y ganaderos que denuncian la asfixia del sector, con precios por debajo de los costes de producción. pic.twitter.com/81y5kMslN7 — Lara Hermoso (@lhermoso_) January 29, 2020

Diversos milers de persones s'han manifestat aquest dimecres a la localitat de Badajoz de Don Benito, convocats per les organitzacions agràries per reclamar preus justos al camp, en una protesta que s'ha dirigit cap a la fira Agroexpo, a l'entrada s'han viscut moments de tensió entre policia i manifestants.Les organitzacions UPA-UCE, Asaja i COAG han convocat aquesta manifiestación per reclamar preus justos al camp extremeny, i que ha comptat amb el suport de partits polítics com el PP, Ciutadans o Unides per Extremadura, els representants també han participat en aquesta protesta .La manifestació ha arribat a les portes de la Institució Firal d'Extremadura (Feval) on estava prevista la visita a la fira Agroexpo per part de ministre d'Agricultura, Luis Planas, i de el president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara.Ha estat a les portes de Feval on s'han produït moments de tensió, quan alguns manifestants han intentat saltar el cordó de seguretat establert per la policia, el que ha provocat algunes càrregues policials i forcejaments, així com llançaments d'objectes o ous.

