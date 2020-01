Aragonès reclama al PSC i la CUP que se sumin a l'acord dels pressupostos

El vicepresident català i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha fet una crida aquest dimecres al PSC i la CUP per tal que se sumin a l'acord dels pressupostos del 2020 tancat amb els comuns que aquest dimecres han arribat al Parlament i que està previst que s'aprovin el 18 de març. "Objectivament, el nou pressupost és molt millor que seguir amb pròrroga", ha asseverat el dirigent d'ERC en la comissió d'Economia i Hisenda de la cambra.Aragonès ha reclamat a les forces d'esquerres a "assumir contradiccions" i ha subratllat que aquests ja no són els pressupostos del Govern, sinó del país, arran del pacte amb els comuns. De fet, Aragonès ha subratllat que l'administració entraria "en col·lapse" si no s'aprovessin els comptes, després de tres anys de pròrrogues."Sé que no serà fàcil, però si prioritzem els interessos de la gent treballadora i de la ciutadania per sobre els electorals, estic convençut que podrem millorar l'acord, que ja és molt satisfactori i beneficiós", ha clamat, dirigint-se al PSC i la CUP. El vicepresident també ha asseverat que gestionar el dia a dia no implica renunciar als projecte independentista i ha etzibat que seria una "irresponsabilitat" i una "rendició" no intentar aprofitar els marges actuals per millorar les condicions de vida de la ciutadania.Els comptes augmenten la previsió de despesa no financera i no finalista en 3.070 milions, i un 77,3% de l'increment es destinarà a àrees socials del pressupost. Segons el calendari difós aquest dimecres mateix, el ple del 12 i 13 de febrer votarà les esmenes a la totalitat als comptes i, posteriorment, s'afrontaran els debats a la totalitat de les seccions en comissions entre el 24 i 28 de febrer. Finalment, l'11 de març es votarà el dictamen de la comissió i, si no es demanen dictàmens al consell de garanties estatutàries, s'aprovarien els pressupostos el 18 de març.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor