El TC avala la norma que va permetre suspendre els presos polítics com a diputats

El Tribunal Constitucional avalat per unanimitat aquest dimecres l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal. Aquesta norma va ser la que va permetre suspendre Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez com a diputats del Congrés el passat mes de maig. També es va fer servir aquest article durant la instrucció de la causa del procés per evitar que els líders independentistes poguessin accedir al seu escó al Parlament. La sentència de l'alt tribunal s'ha adoptat per unanimitat i es notificarà previsiblement aquest dijous, segons ha informat Europa Press.La resolució arriba després d'un recurs presentat pels presos contra la decisió de Meritxell Batet, presidenta del Congrés, que l'alt tribunal va desestimar el passat novembre perquè ja s'havien dissolt les cambres i, per tant, estaven ja fora de la cambra espanyola. Això sí, el TC va deixar pendent de resoldre sobre el fons de la qüestió per "l'especial transcendència constitucional" del cas, ja que s'aborda un dret fonamental sobre el qual encara no hi ha doctrina establerta.L'article 384 bis estableix que "davant d'una interlocutòria de processament ferma i decretada la presó provisional per delicte comès per persona integrada o relacionada en bandes armadas, individus terroristes o rebels, el processat que estigués ostentant funció o càrrec públic quedarà automàticament suspesa en exercici del mateix mentre duri la situació de presó. La mesa del Congrés va esgrimir aquest article per suspendre de la condició de diputats els líders independentistes, que en aquell moment es trobaven en situació de presó provisional, en ple judici i acusat d'un delicte de rebel·lió.La decisió d'aplicar el 384 bis no va ser una decisió unànime de la mesa. Dos diputats d'Unides Podem es van oposar a que fos el Congrés qui prengués aquesta decisió, considerant que havia de ser la sala segona del Suprem que els jutjava en aquell moment. La suspensió es va acordar després d'analitzar un informe dels serveis jurídics de la cambra demanat per la mesa, un cop la sala penal havia argumentat a Batet que era la cambra legislativa l'encarregada d'executar la suspensió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor